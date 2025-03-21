Лунин о дуэли с Куртуа — откровенный комментарий после игры

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Национальная сборная Украины по футболу уверенно начала плей-офф Лиги наций, победив Бельгию. После матча игроки рассказали о своих впечатлениях и эмоциях.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в комментарии для Sport Arena рассказал о впечатлениях от матча и о том, как относится к заголовкам о противостоянии между ним и Тибо Куртуа.

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Также один из героев прошлого поединка вспомнил об атмосфере в команде. И поделился деталями о настрое игроков на второй поединок.

Что сказал Лунин

Украинец отметил, что "не сказал бы", что было какое-то противостояние с Тибо Куртуа. По его словам, "это больше, наверное, для журналистов".

Лунин подчеркнул, что на поле была более-менее равная игра, но "благодаря команде" был очень хороший второй тайм.

"Мы знаем, за какую страну играем, за каких людей — за воинов. Мы должны делать хорошо свое дело", — добавил голкипер "Реала".

Напомним, стало известно, где и когда смотреть второй поединок между Украиной и Бельгией в Лиге наций.

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