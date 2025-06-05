Лунін прокоментував чутки про трансфер до Манчестер Юнайтед і Челсі

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Стосовно українського голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна активно точаться чутки. Одні джерела відправляють його в "Манчестер Юнайтед", а інші залишають в "Реалі".

Чутки щодо себе Луніну довелось прокоментувати в інтерв’ю YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

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Український гравець висловив байдужість до спекуляцій, які починаються кожного трансферного вікна. Наразі він є футболістом "Реалу" і не збирається йти з команди.

"Кожні півроку відкривається трансферний ринок, і за кожного зі всіх гравців пишуть по 150 варіантів, що може відбутися. Вже нецікаво", — сказав Лунін.

У сезоні 2024/25 Лунін зіграв 14 матчів за "Реал", пропустивши 19 голів і зігравши п'ять "сухих" ігор.

Контракт українця діє до 2030 року, але клуб може продати гравця через попит та високу вартість — 20-30 млн євро.

Крім "Манчестер Юнайтед", чутки пов'язують Луніна з "Галатасараєм", "Астон Віллою" та "Челсі".

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