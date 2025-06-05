Лунин прокомментировал слухи о трансфере в Манчестер Юнайтед и Челси

Лунин впервые прокомментировал слухи о своем уходе из Реала
Относительно украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина активно ходят слухи. Одни источники отправляют его в "Манчестер Юнайтед", а другие оставляют в "Реале".
Слухи о себе Лунину пришлось прокомментировать в интервью YouTube-каналу "ВЗБІРНА".
Лунин о своем будущем
Украинский игрок выразил равнодушие к спекуляциям, которые начинаются каждого трансферного окна. Сейчас он является футболистом "Реала" и не собирается уходить из команды.
"Каждые полгода открывается трансферный рынок, и за каждого из всех игроков пишут по 150 вариантов, что может произойти. Уже неинтересно", — сказал Лунин.
В сезоне 2024/25 Лунин сыграл 14 матчей за "Реал", пропустив 19 голов и сыграв пять "сухих" игр.
Контракт украинца действует до 2030 года, но клуб может продать игрока из-за спроса и высокой стоимости — 20-30 млн евро.
Кроме "Манчестер Юнайтед", слухи связывают Лунина с "Галатасараем", "Астон Виллой" и "Челси".
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