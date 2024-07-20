Лунін вперше прокоментував можливість відходу з Реала

Андрій Лунін у матчі за мадридський "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін не виключає можливості зміни клубу цього літа. Футболіст відповів на запитання, як планує власне майбутнє.

Лунін вже тренується у складі "Реала" після короткої відпустки, повідомляє DefensaCentral.

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Контракт Андрія Луніна із "Реалом" чинний до літа 2025 року. Голкіпер досі не продовжив угоди з клубом, який хоче залишити українського футболіста. При цьому воротареві не гарантують місце в основному складі "бланкос". Йому знову доведеться конкурувати за вихід на поле з Тібо Куртуа.

Постер "Реала" на честь Андрія Луніна. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що сказав Лунін про своє майбутнє

Голкіпер зізнався, що поки не знає, в якому клубі почне сезон 2024/2025. Він, як і раніше, хоче грати в "Реалі", проте не виключено, що Луніну доведеться піти до іншої команди. Андрій хоче стабільно грати в основному складі.

"Я повністю зосереджений на тому, щоб якнайкраще підготуватися до нового сезону у складі "Реала". Паралельно йдуть обговорення мого майбутнього. Я ухвалю рішення з цього питання протягом двох найближчих тижнів", — повідомив Лунін.

У послугах українського голкіпера зацікавлені декілька закордонних клубів. В останні тижні з'явилася інформація про те, що він може перейти до лондонського "Челсі".

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