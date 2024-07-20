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Лунін вперше прокоментував чутки про відхід з Реала

20 липня 2024 14:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Лунін вперше прокоментував можливість відходу з Реала
Андрій Лунін у матчі за мадридський "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/
Валерій Ковалевич - Редактор

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін не виключає можливості зміни клубу цього літа. Футболіст відповів на запитання, як планує власне майбутнє.

Лунін вже тренується у складі "Реала" після короткої відпустки, повідомляє DefensaCentral.

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Контракт Андрія Луніна із "Реалом" чинний до літа 2025 року. Голкіпер досі не продовжив угоди з клубом, який хоче залишити українського футболіста. При цьому воротареві не гарантують місце в основному складі "бланкос". Йому знову доведеться конкурувати за вихід на поле з Тібо Куртуа.

Андрій Лунін
Постер "Реала" на честь Андрія Луніна. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що сказав Лунін про своє майбутнє

Голкіпер зізнався, що поки не знає, в якому клубі почне сезон 2024/2025. Він, як і раніше, хоче грати в "Реалі", проте не виключено, що Луніну доведеться піти до іншої команди. Андрій хоче стабільно грати в основному складі.

"Я повністю зосереджений на тому, щоб якнайкраще підготуватися до нового сезону у складі "Реала". Паралельно йдуть обговорення мого майбутнього. Я ухвалю рішення з цього питання протягом двох найближчих тижнів", — повідомив Лунін.

У послугах українського голкіпера зацікавлені декілька закордонних клубів. В останні тижні з'явилася інформація про те, що він може перейти до лондонського "Челсі".

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

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Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

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