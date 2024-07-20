Лунин впервые прокомментировал возможность ухода из Реала

Лунин впервые прокомментировал слухи об уходе из Реала
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин не исключает возможности смены клуба нынешним летом. Футболист ответил на вопрос о том, как планирует собственное будущее.
Лунин уже тренируется в составе "Реала" после короткого отпуска, сообщает DefensaCentral.
Контракт Андрея Лунина с "Реалом" действует до лета 2025 года. Голкипер до сих пор не продлил соглашение с клубом, который хочет оставить украинского футболиста. При этом вратарю не гарантируют место в основном составе "бланкос". Ему снова придется конкурировать за выход на поле с Тибо Куртуа.
Что сказал Лунин о своем будущем
Голкипер признался в том, что пока не знает, в каком клубе начнет сезон 2024/2025. Он по-прежнему хочет играть в "Реале", однако не исключено, что Лунину придется уйти в другую команду. Андрей хочет стабильно играть в основном составе.
"Я полностью сосредоточен на том, чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону в составе "Реала". Параллельно идут обсуждения моего будущего. Я приму решение по этому вопросу в течение двух ближайших недель", — сообщил Лунин.
В услугах украинского голкипера заинтересованы несколько зарубежных клубов. В последние недели появилась информация о том, что он может перейти в лондонский "Челси".
Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.
Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.
"Динамо" интересуется опытным чилийским полузащитником — что про него известно.
Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.
Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.
Читайте Новини.LIVE!