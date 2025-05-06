Лунін може перейти в несподіваний клуб — Реал готовий до трансферу

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін має великі шанси змінити команду в літнє трансферне вікно. Кількість претендентів на українця постійно збільшується.

Найбільше претендентів в англійській Прем’єр-лізі, повідомив портал Birmingham Mail.

Реклама

Читайте також:

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунін переїде в АПЛ

За інформацією джерела, Лунін може перейти у "Астон Віллу", де готові до зміни основного голкіпера.

Реклама

Джерела стверджують, що англійці розглядають варіант, що 32-річний аргентинський голкіпер Еміліано Мартінес покине команду. Причина такого рішення невідома. Оскільки цей воротар є одним з кращих у світі.

"Астон Вілла" оцінює українського воротаря у 20 млн фунтів стерлінгів. При цьому, в переговорах поки немає ніякої конкретики.

Реклама

Раніше повідомлялося про інтерес до Луніна від "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" та "Челсі".

Додамо, що Лунін цього сезону зіграв у складі "Реалу" 12 матчів, де пропустив 19 м'ячів. При цьому, в активі футболіста чотири сухих гри і гольова передача.

Реклама

У Луніна чинний контракт із "Реалом" до 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 20 млн євро.

Нагадаємо, воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін також може переїхати в АПЛ.

Реклама

Зірка лондонського "Челсі" Коул Палмер хоче перейти в інший клуб АПЛ.

Турецький "Трабзонспор" виставив на трансфер одного з гравців збірної України.

Реклама

Стали відомі потенційні суперники "Динамо" та "Олександрії" в разі виходу в Лігу чемпіонів.