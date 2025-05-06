Лунин может перейти в неожиданный клуб — Реал готов к трансферу

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин имеет большие шансы сменить команду в летнее трансферное окно. Количество претендентов на украинца постоянно увеличивается.

Больше всего претендентов в английской Премьер-лиге, сообщил портал Birmingham Mail.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунин переедет в АПЛ

По информации источника, Лунин может перейти в "Астон Виллу", где готовы к смене основного голкипера.

Источники утверждают, что англичане рассматривают вариант, что 32-летний аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес покинет команду. Причина такого решения неизвестна, поскольку этот вратарь является одним из лучших в мире.

"Астон Вилла" оценивает украинского вратаря в 20 млн фунтов стерлингов. При этом, в переговорах пока нет никакой конкретики.

Ранее сообщалось об интересе к Лунину от "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Добавим, что Лунин в этом сезоне сыграл в составе "Реала" 12 матчей, где пропустил 19 мячей. При этом, в активе футболиста четыре сухих игры и голевая передача.

У Лунина действующий контракт с "Реалом" до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

Напомним, вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин также может переехать в АПЛ.

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