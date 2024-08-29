Лунін припустився дитячої помилки на тренуванні Реала перед матчем

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар Андрій Лунін вирішив залишитися на рік у мадридському "Реалі" у ролі дублера Тібо Куртуа. При цьому емоційний стан українця, ймовірно, не найкращий.

Інакше складно пояснити помилку, яку українець припустився на тренуванні. Відео з помилкою опублікував паблік Madrid Filmz.

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Мадридці зараз готуються до матчу чемпіонату Іспанії проти "Лас-Пальмасу", який відбудеться 29 серпня. Під час одного з тренувань команда провела двосторонку, де Лунін не впорався з передачею Рюдігера та пропустив м'яч.

Якщо такий гол пропустити в офіційній грі, можна стати третім воротарем команди. Вболівальники також були шоковані поведінкою українця в моменті з голом.

У поточному сезоні Лунін не грав за "Реал", який провів два матчі у чемпіонаті та гру за Суперкубок з "Аталантою".

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