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Лунин опозорился на тренировке Реала — видео

29 августа 2024 10:25
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Лунин допустил детскую ошибку на тренировке Реала перед матчем
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский вратарь Андрей Лунин решил остаться на год в мадридском "Реале" в роли дублера Тибо Куртуа. При этом, эмоциональное состояние украинца, вероятно, не самое лучшее.

Иначе сложно объяснить ошибку, которую украинец допустил на тренировке. Видео с ошибкой опубликовал паблик Madrid Filmz.

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Мадридцы сейчас готовятся к матчу чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса", который состоится 29 августа. Во время одной из тренировок команда провела двусторонку, где Лунин не справился с передачей от Рюдигера и пропустил мяч.

Если такой гол пропустить в официальной игре, то можно стать третьим вратарем команды. Болельщики также были шокированы поведением украинца в моменте с голом.

В текущем сезоне Лунин не играл за "Реал", который провел два матча в чемпионате и игру за Суперкубок с "Аталантой".

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии. 

Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал". 

"Динамо" нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке. 

Определились все участники Лиги чемпионов и их корзины посева.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин украинские легионеры (футбол) ошибки

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