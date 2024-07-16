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Лунін зробив заяву про своє майбутнє у Реалі

16 липня 2024 09:34
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Майбутнє Андрія Луніна у Реалі: українець перервав мовчання
Андрій Лунін зробив сейв за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна поки що не визначене його майбутнє. Футболіст може, як покинути клуб, так і продовжити кар'єру в Мадриді.

Лунін висловився про те, де хоче грати. Слова Андрія навів портал El Chiringuito.

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Де хоче залишитися Лунін

За словами Луніна, він хоче залишитися у "Реалі" і хоче грати. При цьому в клубі на українця розраховують як другого голкіпера і не готові надати йому достатню кількість ігрового часу.

"Я хочу залишитися в "Реалі", і я хочу грати", — сказав Лунін.

Фраза Луніна не спростовує чутки про перехід українця до інших клубів, де Андрію дадуть більше ігрового часу.

Контракт Луніна діє до літа 2025 року. Через півроку футболіст може підписувати попередній контракт із будь-яким іншим клубом.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 25 млн євро.

Минулого сезону Лунін у 31 матчі за "Реал" пропустив 32 м'ячі та відіграв 12 сухих ігор.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

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"Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

Лунін відмовився від вигідної пропозиції — голкіпер вибрав клуб у якому гратиме. 

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін українські легіонери (футбол)

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