Майбутнє Андрія Луніна у Реалі: українець перервав мовчання

Андрій Лунін зробив сейв за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна поки що не визначене його майбутнє. Футболіст може, як покинути клуб, так і продовжити кар'єру в Мадриді.

Лунін висловився про те, де хоче грати. Слова Андрія навів портал El Chiringuito.

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Де хоче залишитися Лунін

За словами Луніна, він хоче залишитися у "Реалі" і хоче грати. При цьому в клубі на українця розраховують як другого голкіпера і не готові надати йому достатню кількість ігрового часу.

"Я хочу залишитися в "Реалі", і я хочу грати", — сказав Лунін.

Фраза Луніна не спростовує чутки про перехід українця до інших клубів, де Андрію дадуть більше ігрового часу.

Контракт Луніна діє до літа 2025 року. Через півроку футболіст може підписувати попередній контракт із будь-яким іншим клубом.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 25 млн євро.

Минулого сезону Лунін у 31 матчі за "Реал" пропустив 32 м'ячі та відіграв 12 сухих ігор.

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