Будущее Андрея Лунина в Реале: украинец прервал молчание

Андрей Лунин сделал сейв за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина пока не определено его будущее. Футболист может как покинуть клуб, так и продолжить карьеру в Мадриде.

Лунин высказался о том, где хочет играть. Слова Андрея привел портал El Chiringuito.

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Где хочет остаться Лунин

По словам Лунина, он хочет остаться в "Реале" и хочет играть. При этом в клубе на украинца рассчитывают как на второго голкипера и не готовы предоставить ему достаточное количество игрового времени.

"Я хочу остаться в "Реале", и я хочу играть", — сказал Лунин.

Фраза Лунина не опровергает слухи об уходе украинца в другие клубы, где Андрею дадут больше игрового времени.

Действующий контракт Лунина действует до лета 2025 года. Через полгода футболист может подписывать предварительный контракт с любым другим клубом.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 25 млн евро.

В прошлом сезоне Лунин в 31 матче за "Реал" пропустил 32 мяча и отыграл 12 сухих игр.

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