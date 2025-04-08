Луїс Енріке може влітку опинитися в Баварії

Футболісти "Баварії" під час розминки. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Німецька "Баварія" вже готується до літнього трансферного вікна. Мюнхенський клуб збирається запросити Луїса Енріке.

У "Баварії" виділять на цей трансфер понад 30 млн євро, повідомив у соцмережі X Флоріан Платтенберг.

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Головний тренер "Баварії" Венсан Компані (ліворуч). Фото: Reuters/Annegret Hilse

Деталі переходу Луїса Енріке

"Баварія" готова запропонувати французькому "Марселю" укласти угоду щодо трансферу 23-річного Луїса Енріке. Французький клуб придбав права на талановитого гравця за 8 млн євро ще 2020 року, після чого Луїс Енріке виступав за "Ботафого".

Луїс Енріке святкує гол. Фото: instagram.com/luis_ht01/

У нинішньому сезоні універсальний футболіст став основним гравцем "Марселя". Бразилець провів у чемпіонаті Франції 22 поєдинки, в яких забив 4 м'ячі та зробив 3 результативні передачі. "Баварія" готова заплатити за футболіста до 35 млн євро, що перевищує трансферну вартість Луїса Енріке. Бразильцю відомо про інтерес німецького клубу, його зацікавила ця перспектива.

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