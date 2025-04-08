Луис Энрике может летом оказаться в Баварии

Футболисты "Баварии" во время разминки. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Немецкая "Бавария" уже готовится к летнему трансферному окну. Мюнхенский клуб собирается пригласить Луиса Энрике.

В "Баварии" выделят на этот трансфер более 30 млн евро, сообщил в соцсети X Флориан Платтенберг.

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани (слева). Фото: Reuters/Annegret Hilse

Детали перехода Луиса Энрике

"Бавария" готова предложить французскому "Марселю" заключить сделку по трансферу 23-летнего Луиса Энрике. Французский клуб приобрел права на талантливого игрока за 8 млн евро еще в 2020 году, после чего Луис Энрике выступал за "Ботафого".

Луис Энрике празднует гол. Фото: instagram.com/luis_ht01/

В нынешнем сезоне универсальный футболист стал основным игроком "Марселя". Бразилец провел в чемпионате Франции 22 поединка, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. "Бавария" готова заплатить за футболиста до 35 млн евро, что превышает трансферную стоимость Луиса Энрике. Бразильцу известно об интересе немецкого клуба, его заинтересовала эта перспектива.

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