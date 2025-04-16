Луїс Енріке пояснив, що врятувало ПСЖ у матчі з Астон Віллою

Луїс Енріке обурюється через гру "ПСЖ". Фото: Reuters/Matthew Childs

Французький "ПСЖ" ледве уникнув додаткових таймів у рамках чвертьфінального протистояння з "Астон Віллою" в Лізі чемпіонів. Парижани програли в Бірмінгемі з рахунком 2:3.

Голкіпер "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Звітний матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів за участю "Астон Вілли" та "ПСЖ" перетворився на справжній трилер. Французам вдалося забити два голи, але англійці не тільки відігралися та вирвали перемогу, але могли забити четвертий гол. Це вивело б команди в додаткові тайми, однак Джанлуїджі Доннарумма не дозволив відзначитися гравцям "Астон Вілли".

Луїс Енріке вважає, що "ПСЖ" пощастило

Головний тренер "Парі Сен-Жермен" визнав, що в другому таймі його підопічним було дуже важко. "Астон Вілла" відчайдушно чинила опір та чинила тиск на ворота парижан. Атмосфера на трибунах гнала команду Унаї Емері вперед, і Луїс Енріке всерйоз переживав за результат протистояння.

Тренер Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Луїс Енріке подякував французьким уболівальникам, які приїхали в Бірмінгем, щоб підтримати "ПСЖ". Тренер зазначив, що команда отримала безцінний досвід та продовжить боротися за перемогу в Лізі чемпіонів. Парижани виконали завдання мінімум й вдруге поспіль вийшли до півфіналу турніру.

Ключовим моментом матчу-відповіді Луїс Енріке назвав три хвилини другого тайму, протягом яких "ПСЖ" пропустив два голи. Було важливо не дозволити "Астон Віллі" розвинути успіх. Тренер парижан із полегшенням констатував, що його команді вдалося це зробити.

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