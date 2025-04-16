Луис Энрике объяснил, что спасло ПСЖ в матче с Астон Виллой

Луис Энрике негодует из-за игры "ПСЖ". Фото: Reuters/Matthew Childs

Французский "ПСЖ" с трудом избежал дополнительных таймов в рамках четвертьфинального противостояния с "Астон Виллой" в Лиге чемпионов. Парижане проиграли в Бирмингеме со счетом 2:3.

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма несколько раз спасал свою команду, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Отчетный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с участием "Астон Виллы" и "ПСЖ" превратился в настоящий триллер. Французам удалось забить два гола, но англичане не только отыгрались и вырвали победу, но могли забить четвертый гол. Это вывело бы команды в дополнительные таймы, однако Джанлуиджи Доннарумма не позволил отличиться игрокам "Астон Виллы".

Луис Энрике считает, что "ПСЖ" повезло

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" признал, что во втором тайме его подопечным было очень трудно. "Астон Вилла" отчаянно сопротивлялась и оказала давление на ворота парижан. Атмосфера на трибунах гнала команду Унаи Эмери вперед, и Луис Энрике всерьез переживал за исход противостояния.

Тренер Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Луис Энрике поблагодарил французских болельщиков, которые приехали в Бирмингем, чтобы поддержать "ПСЖ". Тренер отметил, что команда получила бесценный опыт и продолжит бороться за победу в Лиге чемпионов. Парижане выполнили задачу минимум и во второй раз подряд вышли в полуфинал турнира.

Ключевым моментом ответного матча Луис Энрике назвал три минуты второго тайма, в течение которых "ПСЖ" пропустил два гола. Было важно не позволить "Астон Вилле" развить успех. Тренер парижан с облегчением констатировал, что его команде удалось это сделать.

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