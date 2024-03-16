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Луїс Енріке оцінив перспективи ПСЖ у матчах ЛЧ проти Барселони

16 березня 2024 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луїс Енріке оцінив перспективи ПСЖ у матчах ЛЧ проти Барселони
Луїс Енріке під час матчу "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке прокоментував підсумки жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Французька команда зустрінеться з каталонською "Барселоною".

У президентів "ПСЖ" та "Барселони" вже багато років напружені стосунки, повідомляє Le Parisien.

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Луїс Енріке очолив "ПСЖ" влітку 2023 року. З 2014 по 2017 роки він очолював "Барселону", з якою виграв кілька трофеїв та переміг у Лізі чемпіонів. Наразі каталонська команда може стати бар'єром на шляху "ПСЖ" до півфіналу ЛЧ.

Луїс Енріке та Мбаппе
Луїс Енріке та Мбаппе після матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Що Луїс Енріке сказав про жеребкування

Іспанський тренер згадав про період роботи в "Барселоні" та запевнив, що з повагою ставиться до цього клубу. Луїс Енріке вважає, що для завоювання Кубка чемпіонів доводиться протистояти найсильнішим командам світу. Чвертьфінал стане складним випробуванням для "ПСЖ" за словами тренера, але його команда до цього готова.

Контракт Луїса Енріке з "ПСЖ" діє до літа 2025 року. Іспанець заявив, що щасливий у французькому клубі й хоче виграти разом із ним Лігу чемпіонів. Він запевнив, що будує у Парижі довгостроковий проєкт.

Нещодавно з'явилася інформація, що Луїс Енріке може замінити у "Барселоні" Хаві Ернандеса.

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