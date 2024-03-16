Луис Энрике оценил перспективы ПСЖ в матчах ЛЧ против Барселоны

Луис Энрике во время матча "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов. Французская команда встретится с каталонской "Барселоной".

У президентов "ПСЖ" и "Барселоны" уже много лет напряженные отношения, сообщает Le Parisien.

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Луис Энрике возглавил "ПСЖ" летом 2023 года. С 2014 по 2017 годы он возглавлял "Барселону", с которой выиграл несколько трофеев и победил в Лиге чемпионов. Теперь каталонская команда может стать барьером на пути "ПСЖ" к полуфиналу ЛЧ.

Луис Энрике и Мбаппе после матча. Фото: Reuters/Vincent West

Что Луис Энрике сказал о жеребьевке

Испанский тренер вспомнил о периоде работы в "Барселоне" и заверил, что с уважением относится к этому клубу. Луис Энрике считает, что для завоевания Кубка чемпионов приходится противостоять сильнейшим командам мира. Четвертьфинал станет сложным испытанием для "ПСЖ" по словам тренера, но его команда к этому готова.

Контракт Луиса Энрике с "ПСЖ" действует до лета 2025 года. Испанец заявил, что счастлив во французском клубе и хочет выиграть вместе с ним Лигу чемпионов. Он заверил, что строит в Париже долгосрочный проект.

Недавно появилась информация, что Луис Энрике может заменить в "Барселоне" Хави Эрнандеса.

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