Луис Энрике оценил перспективы ПСЖ в матчах ЛЧ против Барселоны
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов. Французская команда встретится с каталонской "Барселоной".
У президентов "ПСЖ" и "Барселоны" уже много лет напряженные отношения, сообщает Le Parisien.
Луис Энрике возглавил "ПСЖ" летом 2023 года. С 2014 по 2017 годы он возглавлял "Барселону", с которой выиграл несколько трофеев и победил в Лиге чемпионов. Теперь каталонская команда может стать барьером на пути "ПСЖ" к полуфиналу ЛЧ.
Что Луис Энрике сказал о жеребьевке
Испанский тренер вспомнил о периоде работы в "Барселоне" и заверил, что с уважением относится к этому клубу. Луис Энрике считает, что для завоевания Кубка чемпионов приходится противостоять сильнейшим командам мира. Четвертьфинал станет сложным испытанием для "ПСЖ" по словам тренера, но его команда к этому готова.
Контракт Луиса Энрике с "ПСЖ" действует до лета 2025 года. Испанец заявил, что счастлив во французском клубе и хочет выиграть вместе с ним Лигу чемпионов. Он заверил, что строит в Париже долгосрочный проект.
Недавно появилась информация, что Луис Энрике может заменить в "Барселоне" Хави Эрнандеса.
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