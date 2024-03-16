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Луис Энрике оценил перспективы ПСЖ в матчах ЛЧ против Барселоны

16 марта 2024 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луис Энрике оценил перспективы ПСЖ в матчах ЛЧ против Барселоны
Луис Энрике во время матча "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов. Французская команда встретится с каталонской "Барселоной". 

У президентов "ПСЖ" и "Барселоны" уже много лет напряженные отношения, сообщает Le Parisien

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Луис Энрике возглавил "ПСЖ" летом 2023 года. С 2014 по 2017 годы он возглавлял "Барселону", с которой выиграл несколько трофеев и победил в Лиге чемпионов. Теперь каталонская команда может стать барьером на пути "ПСЖ" к полуфиналу ЛЧ. 

Луис Энрике и Мбаппе
Луис Энрике и Мбаппе после матча. Фото: Reuters/Vincent West

Что Луис Энрике сказал о жеребьевке 

Испанский тренер вспомнил о периоде работы в "Барселоне" и заверил, что с уважением относится к этому клубу. Луис Энрике считает, что для завоевания Кубка чемпионов приходится противостоять сильнейшим командам мира. Четвертьфинал станет сложным испытанием для "ПСЖ" по словам тренера, но его команда к этому готова. 

Контракт Луиса Энрике с "ПСЖ" действует до лета 2025 года. Испанец заявил, что счастлив во французском клубе и хочет выиграть вместе с ним Лигу чемпионов. Он заверил, что строит в Париже долгосрочный проект. 

Недавно появилась информация, что Луис Энрике может заменить в "Барселоне" Хави Эрнандеса. 

Напомним, Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.

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Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер.

 

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Луис Энрике
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