Луїс Енріке незадоволений суддівством у матчі ПСЖ із Ліверпулем

Тренер Луїс Енріке (ліворуч) та футболіст "ПСЖ" Ашраф Хакімі. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Французький "ПСЖ" змусив оборонятися лідера чемпіонату Англії "Ліверпуль" протягом усього першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів. Проте парижани не зуміли набрати в цьому поєдинку жодного очка.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке вважає, що результат матчу виявився несправедливим, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів "ПСЖ" домінував над "Ліверпулем". Команда Луїса Енріке завдала 27 ударів по воротах суперника. Голкіпер "червоних" Аліссон 9 разів рятував свою команду від голу. Своєю чергою підопічні Арне Слота лише двічі пробили по воротах Джанлуїджі Доннарумми, й один із них виявився результативним.

Що Луїс Енріке сказав про поразку "ПСЖ"

Наставник французької команди не приховував розчарування після фінального свистка. Луїс Енріке заявив, що парижани провели свій найкращий матч у Лізі чемпіонів під його керівництвом. За словами тренера, гравці "ПСЖ" зробили Аліссона "Гравцем матчу" у складі "Ліверпуля".

Хвіча Кварацхелія засмучений поразкою "ПСЖ". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Луїс Енріке не знайшов негативних моментів у діях футболістів "ПСЖ". Він вважає, що суддівська бригада неуважно працювала на матчі. Наставник не згоден із тим, що гол Хвічі Кварацхелії мав бути скасований.

Наставник "ПСЖ" не сумнівається, що його команда була найкращою на полі. Луїс Енріке оптимістично налаштований напередодні виїзного поєдинку-відповіді, який відбудеться 11 березня.

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