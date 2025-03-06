Луис Энрике недоволен судейством в матче ПСЖ с Ливерпулем

Тренер Луис Энрике (слева) и футболист "ПСЖ" Ашраф Хакими. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Французский "ПСЖ" заставил обороняться лидера чемпионата Англии "Ливерпуль" на протяжение всего первого матча 1/8 Лиги чемпионов. Однако парижане не сумели набрать в этом поединке ни одного очка.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике считает, что результат матча оказался несправедливым, сообщает официальный сайт клуба.

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В первом поединке 1/8 Лиги чемпионов "ПСЖ" доминировал над "Ливерпулем". Команда Луиса Энрике нанесла 27 ударов по воротам соперника. Голкипер "красных" Алиссон 9 раз спасал свою команду от гола. В свою очередь подопечные Арне Слота всего дважды пробили по воротам Джанлуиджи Доннаруммы, и один из них оказался результативным.

Что Луис Энрике сказал о поражении "ПСЖ"

Наставник французской команды не скрывал разочарования после финального свистка. Луис Энрике заявил, что парижане провели свой лучший матч в Лиге чемпионов под его руководством. По словам тренера, игроки "ПСЖ" сделали Алиссона "Игроком матча" в составе "Ливерпуля".

Хвича Кварацхелия расстроен поражением "ПСЖ". Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Луис Энрике не нашел негативных моментов в действиях футболистов "ПСЖ". Он считает, что судейская бригада невнимательно работала на матче. Наставник не согласен с тем, что гол Хвичи Кварацхелии должен был быть отменен.

Наставник "ПСЖ" не сомневается, что его команда была лучшей на поле. Луис Энрике оптимистично настроен накануне ответного выездного поединка, который пройдет 11 марта.

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