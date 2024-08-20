Дейвіс перейде до Реала на правах вільного агента

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті під час матчу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мюнхенській "Баварії" не вдасться заробити на трансфері лівого захисника Альфонсо Дейвіса. Канадський футболіст безкоштовно приєднається до "Реала".

Мадридський клуб чекає на Дейвіса влітку 2025 року, повідомляє Football Espana.

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Керівництво мадридського "Реала" не зуміло домовитися з мюнхенською "Баварією" про трансфер захисника збірної Канади Альфонсо Дейвіса. Німецький клуб хотів отримати за свого гравця 50 млн євро, "бланкос" не готові платити такі гроші.

Альфонсо Дейвіс спілкується із вболівальницею. Фото: Reuters/Jennifer Gauthier

"Реал" вже домовився з Дейвісом

Захисник "Баварії" ще наприкінці минулого сезону ухвалив рішення про звільнення з клубу. Він хоче приєднатися до "Реала". При цьому 23-річний футболіст декілька разів відмовився продовжити контракт із мюнхенцями. Термін дії угоди розрахований до 2025 року.

Коли "Баварія" ухвалила рішення продати Дейвіса, виявилося, що футболіст уже домовився про перехід до "Реалу" влітку наступного року на правах вільного агента. Саме так влітку 2021 року мадридський клуб запросив із "Баварії" Давида Алабу.

У сезоні 2024/2025 Дейвіс провів за мюнхенську команду 42 поєдинки, в яких забив 3 м'ячі.

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