Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мадридский Реал бесплатно получит еще одну мировую звезду — о ком речь arrow

Мадридский Реал бесплатно получит еще одну мировую звезду — о ком речь

20 августа 2024 14:23
Валерий Ковалевич - Редактор
Дейвис перейдет в Реал на правах свободного агента
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Kacper Pempel
Валерий Ковалевич - Редактор

Мюнхенской "Баварии" не удастся заработать на трансфере левого защитника Альфонсо Дейвиса. Канадский футболист бесплатно присоединится к "Реалу". 

Мадридский клуб ждет Дейвиса летом 2025 года, сообщает Football Espana

Читайте также:

Руководство мадридского "Реала" не сумело договориться с мюнхенской "Баварией" о трансфере защитника сборной Канады Альфонсо Дейвиса. Немецкий клуб хотел получить за своего игрока 50 млн евро, "бланкос" не готовы платить такие деньги. 

Альфонсо Дейвис
Альфонсо Дейвис общается с болельщицей. Фото: Reuters/Jennifer Gauthier

"Реал" уже договорился с Дейвисом 

Защитник "Баварии" еще в конце прошлого сезона принял решение об уходе из клуба. Он хочет присоединиться к "Реалу". При этом 23-летний футболист несколько раз отказался продлить контракт с мюнхенцами. Срок действия соглашения рассчитан до 2025 года. 

Когда "Бавария" приняла решение продать Дейвиса, оказалось, что футболист уже договорился о переходе в "Реал" летом следующего года на правах свободного агента. Именно так летом 2021 года мадридский клуб пригласил из "Баварии" Давида Алабу. 

В сезоне 2024/2025 Дейвис провел за мюнхенскую команду 42 поединка, в которых забил 3 мяча. 

 

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока. 

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала. 

Ребров пригласит в сборную новичков из "Динамо" — один из них вызывается впервые. 

"Бенфика" ищет замену Трубину после травмы украинца. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Карло Анчелотти Бавария Альфонсо Девис

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:35 В Киеве адвокат организовал схему для уклонистов — ценники достигали десятков тысяч долларов

14:32 Предателей Украины лишат государственных наград — Рада проголосовала за законопроект

14:28 Чехия закупит больше боеприпасов для Украины за счет замороженных активов России

14:23 Обогатились на подрядах — на Одесчине накрыли схему хищения денег

14:20 Украинские десантники показали боевую работу в Курской области — враг понес значительные потери

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

14:13 Искупался в воде и отказали органы — во Львове медики спасли жизнь подростку

14:09 В Украине создали новый сервис, где собрана вся информация о международных автобусных маршрутах

14:03 В Мирнограде ищут родителей, которые скрывают детей во время эвакуации

14:01 До 3 тыс. грн — украинцы будут получать нацкэшбэк через "Дію"

13:53 ТЦК не будет штрафовать некоторых украинцев за необновление данных — кого это касается

14:35 В Киеве адвокат организовал схему для уклонистов — ценники достигали десятков тысяч долларов

14:32 Предателей Украины лишат государственных наград — Рада проголосовала за законопроект

14:28 Чехия закупит больше боеприпасов для Украины за счет замороженных активов России

14:23 Обогатились на подрядах — на Одесчине накрыли схему хищения денег

14:20 Украинские десантники показали боевую работу в Курской области — враг понес значительные потери

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

14:13 Искупался в воде и отказали органы — во Львове медики спасли жизнь подростку

14:09 В Украине создали новый сервис, где собрана вся информация о международных автобусных маршрутах

14:03 В Мирнограде ищут родителей, которые скрывают детей во время эвакуации

14:01 До 3 тыс. грн — украинцы будут получать нацкэшбэк через "Дію"

13:53 ТЦК не будет штрафовать некоторых украинцев за необновление данных — кого это касается

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут