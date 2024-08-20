Дейвис перейдет в Реал на правах свободного агента

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мюнхенской "Баварии" не удастся заработать на трансфере левого защитника Альфонсо Дейвиса. Канадский футболист бесплатно присоединится к "Реалу".

Мадридский клуб ждет Дейвиса летом 2025 года, сообщает Football Espana.

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Руководство мадридского "Реала" не сумело договориться с мюнхенской "Баварией" о трансфере защитника сборной Канады Альфонсо Дейвиса. Немецкий клуб хотел получить за своего игрока 50 млн евро, "бланкос" не готовы платить такие деньги.

Альфонсо Дейвис общается с болельщицей. Фото: Reuters/Jennifer Gauthier

"Реал" уже договорился с Дейвисом

Защитник "Баварии" еще в конце прошлого сезона принял решение об уходе из клуба. Он хочет присоединиться к "Реалу". При этом 23-летний футболист несколько раз отказался продлить контракт с мюнхенцами. Срок действия соглашения рассчитан до 2025 года.

Когда "Бавария" приняла решение продать Дейвиса, оказалось, что футболист уже договорился о переходе в "Реал" летом следующего года на правах свободного агента. Именно так летом 2021 года мадридский клуб пригласил из "Баварии" Давида Алабу.

В сезоне 2024/2025 Дейвис провел за мюнхенскую команду 42 поединка, в которых забил 3 мяча.

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