Дейвис перейдет в Реал на правах свободного агента

Мадридский Реал бесплатно получит еще одну мировую звезду — о ком речь
Мюнхенской "Баварии" не удастся заработать на трансфере левого защитника Альфонсо Дейвиса. Канадский футболист бесплатно присоединится к "Реалу".
Мадридский клуб ждет Дейвиса летом 2025 года, сообщает Football Espana.
Руководство мадридского "Реала" не сумело договориться с мюнхенской "Баварией" о трансфере защитника сборной Канады Альфонсо Дейвиса. Немецкий клуб хотел получить за своего игрока 50 млн евро, "бланкос" не готовы платить такие деньги.
"Реал" уже договорился с Дейвисом
Защитник "Баварии" еще в конце прошлого сезона принял решение об уходе из клуба. Он хочет присоединиться к "Реалу". При этом 23-летний футболист несколько раз отказался продлить контракт с мюнхенцами. Срок действия соглашения рассчитан до 2025 года.
Когда "Бавария" приняла решение продать Дейвиса, оказалось, что футболист уже договорился о переходе в "Реал" летом следующего года на правах свободного агента. Именно так летом 2021 года мадридский клуб пригласил из "Баварии" Давида Алабу.
В сезоне 2024/2025 Дейвис провел за мюнхенскую команду 42 поединка, в которых забил 3 мяча.
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