Магучіх розповіла про труднощі у кваліфікації зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх позує перед виступом. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Легкоатлетка Ярослава Магучіх без проблем подолала кваліфікацію на шляху до фіналу олімпійського турніру зі стрибків у висоту. Українка поділилася враженням від організації змагань у Парижі.

Магучіх пояснила, чому для неї важливо було взяти участь у кваліфікації турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ярославі Магучіх знадобилася лише одна спроба для того, щоб впевнено подолати кваліфікацію зі стрибків у висоту. Українка виступить у фіналі олімпійського турніру, що відбудеться у неділю, 4 серпня.

Виступ Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Що Магучіх сказала про Олімпіаду

Легкоатлетка хотіла спробувати виступити на треку, де відбудеться фінал турніру. Магучіх сприймала кваліфікаційний етап як тренування та вважає, що добре виступила на цій стадії змагання.

Українка розповіла, що спортсменки зазнали труднощів під час участі у кваліфікації зі стрибків у висоту. Оператори та фотографи зайняли багато місця, легкоатлетки мали мало місця для розбігу. Проте організатори турніру швидко розв'язали цю проблему.

Магучіх стала зіркою кваліфікації зі стрибків у висоту. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Магучіх пояснила, що всі спортсменки опинилися в однакових умовах. Вона вже чекає на фінал і передчуває суперництво з мотивованими легкоатлетками з усього світу.

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