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Магучіх розповіла про труднощі, з якими зіткнулася на Олімпіаді у Парижі

2 серпня 2024 14:41
Валерій Ковалевич - Редактор
Магучіх розповіла про труднощі у кваліфікації зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх позує перед виступом. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерій Ковалевич - Редактор

Легкоатлетка Ярослава Магучіх без проблем подолала кваліфікацію на шляху до фіналу олімпійського турніру зі стрибків у висоту. Українка поділилася враженням від організації змагань у Парижі.

Магучіх пояснила, чому для неї важливо було взяти участь у кваліфікації турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ярославі Магучіх знадобилася лише одна спроба для того, щоб впевнено подолати кваліфікацію зі стрибків у висоту. Українка виступить у фіналі олімпійського турніру, що відбудеться у неділю, 4 серпня.

Ярослава Магучих
Виступ Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Що Магучіх сказала про Олімпіаду

Легкоатлетка хотіла спробувати виступити на треку, де відбудеться фінал турніру. Магучіх сприймала кваліфікаційний етап як тренування та вважає, що добре виступила на цій стадії змагання.

Українка розповіла, що спортсменки зазнали труднощів під час участі у кваліфікації зі стрибків у висоту. Оператори та фотографи зайняли багато місця, легкоатлетки мали мало місця для розбігу. Проте організатори турніру швидко розв'язали цю проблему.

Ярослава Магучих
Магучіх стала зіркою кваліфікації зі стрибків у висоту. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Магучіх пояснила, що всі спортсменки опинилися в однакових умовах. Вона вже чекає на фінал і передчуває суперництво з мотивованими легкоатлетками з усього світу.

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