Магучих рассказала о трудностях в квалификации по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих позирует перед выступлением. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Легкоатлетка Ярослава Магучих без проблем преодолела квалификацию на пути к финалу олимпийского турнира по прыжкам в высоту. Украинка поделилась впечатлением от организации соревнований в Париже.

Магучих объяснила, почему для нее было важно принять участие в квалификации турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ярославе Магучих понадобилась всего одна попытка для того, чтобы уверенно преодолеть квалификацию по прыжкам в высоту. Украинка выступит в финале олимпийского турнира, который состоится в воскресенье, 4 августа.

Выступление Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Что Магучих сказала об Олимпиаде

Легкоатлетка хотела попробовать выступить на треке, где состоится финал турнира. Магучих воспринимала квалификационный этап как тренировку и считает, что хорошо выступила на этой стадии соревнования.

Украинка рассказала, что спортсменки испытали трудности во время участия в квалификации по прыжкам в высоту. Операторы и фотографы заняли много места, у легкоатлеток было мало места для разбега. Однако организаторы турнира быстро решили эту проблему.

Магучих стала звездой квалификации по прыжкам в высоту. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Магучих объяснила, что все спортсменки оказались в одинаковых условиях. Она уже ждет финал и предвкушает соперничество с мотивированными легкоатлетками со всего мира.

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