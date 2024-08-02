Магучих рассказала о трудностях в квалификации по прыжкам в высоту

Магучих рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на Олимпиаде в Париже
Легкоатлетка Ярослава Магучих без проблем преодолела квалификацию на пути к финалу олимпийского турнира по прыжкам в высоту. Украинка поделилась впечатлением от организации соревнований в Париже.
Магучих объяснила, почему для нее было важно принять участие в квалификации турнира, сообщает портал Новини.LIVE.
Ярославе Магучих понадобилась всего одна попытка для того, чтобы уверенно преодолеть квалификацию по прыжкам в высоту. Украинка выступит в финале олимпийского турнира, который состоится в воскресенье, 4 августа.
Что Магучих сказала об Олимпиаде
Легкоатлетка хотела попробовать выступить на треке, где состоится финал турнира. Магучих воспринимала квалификационный этап как тренировку и считает, что хорошо выступила на этой стадии соревнования.
Украинка рассказала, что спортсменки испытали трудности во время участия в квалификации по прыжкам в высоту. Операторы и фотографы заняли много места, у легкоатлеток было мало места для разбега. Однако организаторы турнира быстро решили эту проблему.
Магучих объяснила, что все спортсменки оказались в одинаковых условиях. Она уже ждет финал и предвкушает соперничество с мотивированными легкоатлетками со всего мира.
Напомним, "Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.
Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.
Усик критически высказался о вылете "Полесья" из еврокубков — что сказал боксер.
Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.
Читайте Новини.LIVE!