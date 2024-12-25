Магучіх показала запальний танок з подругами — відео

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

У деяких видах спорту триває зимова перерва. Спортсмени використовують цей час, щоб відпочити та підготуватись до нового сезону.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх у своєму Instagram опублікувала відео з відпочинку, де вона танцює з подругами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Магучіх — найкраща українська спортсменка року

Кілька днів тому Ярослава Магучіх отримала чергову нагороду. Національний олімпійський комітет назвав її найкращою спортсменкою 2024 року.

У році, що минає Магучіх здобула золото зі стрибків у висоту на Олімпіаді та чемпіонаті Європи, а також встановила новий світовий рекорд.

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