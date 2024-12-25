Магучих показала зажигательный танец с подругами — видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

В некоторых видах спорта идет зимний перерыв. Спортсмены используют это время, чтобы отдохнуть и подготовиться к новому сезону.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в своем Instagram опубликовала видео с отдыха, где она танцует с подругами, сообщает портал Новини.LIVE.

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Магучих — лучшая украинская спортсменка года

Несколько дней назад Ярослава Магучих получила очередную награду. Национальный олимпийский комитет назвал ее лучшей спортсменкой в 2024 году.

В уходящем году Магучих выиграла золото по прыжкам в высоту на Олимпиаде и чемпионате Европы, а также установила новый мировой рекорд.

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