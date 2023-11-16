Маємо зробити висновки з власних помилок, — Мельгоса про гру з Люксембургом
17 листопада молодіжна збірна України до 21 року зіграє матч четвертого туру відбору на чемпіонат Європи-2025 проти Люксембургу. Через чотири дні підопічні Унаї Мельгоси також проведуть гру 5-го туру з Азербайджаном.
Про обидві гри висловився головний тренер синьо-жовтих Унаї Мельгоса, слова якого наводить сайт УАФ.
Обидва матчі будуть домашніми для України, яка вирішила їх зіграти на стадіоні "Нуева-Кондоміні" в іспанській Мурсії.
Не можна недооцінювати Люксембург
За словами Мельгоси, у першому матчі з Люксембургом хороший був лише рахунок 3:0, а в іншому команда наробила помилок. Перед новою зустріччю наставник обіцяє вивчити уроки попереднього матчу.
"З огляду на рахунок, 3:0, може скластися враження, що це була легка гра. Але це не так. Маємо зробити висновки з власних помилок та поважати цю команду. Повага означає підготуватися та сфокусуватися на власних якостях і потребах", — сказав тренер.
Від Азербайджану очікують комбінаційної гри
Мельгоса відзначив, що в першій грі азербайджанці уміння як грати від оборони, використовуючи діагональні передачі, так і комбінаційну гру. Через цю варіативність спеціаліст пропонує своїм гравцям звернути увагу на власній підготовці.
"Ця команда здатна комбінувати та має кілька молодих талантів із хорошими індивідуальними якостями.
Як і з Люксембургом, з Азербайджаном нам треба піклуватися про власну підготовку. Ми всі маємо розуміти, що наш виступ залежить від нас самих. Мусимо виконувати всю роботу, як на полі, так і за його межами", — зазначив фахівець.
Зазначимо, що гра з Люксембургом пройде 17 листопада, а проти Азербайджану 21-го. Обидві гри розпочнуться о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, "Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.
Футболіст "Шахтаря" може вже у січні перейти до німецького клубу.
"Реал" запропонує Луніну новий контракт, але є важливий нюанс.
Світоліна розповіла, які зірки тенісу найбільше допомагали Україні.
Мудрик може перейти у відомий французький клуб за однієї умови.
Читайте Новини.LIVE!