Маємо зробити висновки з власних помилок, — Мельгоса про гру з Люксембургом

Молодіжна збірна України. Фото: УАФ

17 листопада молодіжна збірна України до 21 року зіграє матч четвертого туру відбору на чемпіонат Європи-2025 проти Люксембургу. Через чотири дні підопічні Унаї Мельгоси також проведуть гру 5-го туру з Азербайджаном.

Про обидві гри висловився головний тренер синьо-жовтих Унаї Мельгоса, слова якого наводить сайт УАФ.

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Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Не можна недооцінювати Люксембург

За словами Мельгоси, у першому матчі з Люксембургом хороший був лише рахунок 3:0, а в іншому команда наробила помилок. Перед новою зустріччю наставник обіцяє вивчити уроки попереднього матчу.

"З огляду на рахунок, 3:0, може скластися враження, що це була легка гра. Але це не так. Маємо зробити висновки з власних помилок та поважати цю команду. Повага означає підготуватися та сфокусуватися на власних якостях і потребах", — сказав тренер.

Від Азербайджану очікують комбінаційної гри

Мельгоса відзначив, що в першій грі азербайджанці уміння як грати від оборони, використовуючи діагональні передачі, так і комбінаційну гру. Через цю варіативність спеціаліст пропонує своїм гравцям звернути увагу на власній підготовці.

"Ця команда здатна комбінувати та має кілька молодих талантів із хорошими індивідуальними якостями.

Як і з Люксембургом, з Азербайджаном нам треба піклуватися про власну підготовку. Ми всі маємо розуміти, що наш виступ залежить від нас самих. Мусимо виконувати всю роботу, як на полі, так і за його межами", — зазначив фахівець.

Зазначимо, що гра з Люксембургом пройде 17 листопада, а проти Азербайджану 21-го. Обидві гри розпочнуться о 20:00 за київським часом.

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