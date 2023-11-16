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Должны сделать выводы из собственных ошибок, — Мельгоса об игре с Люксембургом

16 ноября 2023 14:24
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Агабекян Карен
редактор
Должны сделать выводы из собственных ошибок, — Мельгоса об игре с Люксембургом
Молодежная сборная Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

17 ноября молодежная сборная Украины до 21 года сыграет матч четвертого тура отбора на чемпионат Европы-2025 против Люксембурга. Через четыре дня подопечные Унаи Мельгосы также проведут игру 5-го тура с Азербайджаном.

Об обеих играх высказался главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса, слова которого приводит сайт УАФ.

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Унаи Мельгоса
Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Нельзя недооценивать Люксембург

По словам Мельгосы, в первом матче с Люксембургом хорошим был только счет 3:0, а в остальном команда совершила ошибки. Перед новой встречей наставник обещает выучить уроки предыдущего матча.

"Учитывая счет, 3:0, может показаться, что это была легкая игра. Но это не так. Должны сделать выводы из собственных ошибок и уважать эту команду. Уважение означает подготовиться и сфокусироваться на собственных качествах и потребностях", — сказал тренер.

От Азербайджана ожидают комбинационной игры

Мельгоса отметил, что в первой игре Азербайджан показал умения, как играть от обороны, используя диагональные передачи, так и комбинационную игру. Ввиду этой вариативности специалист предлагает своим игрокам обратить внимание на собственной подготовке.

"Эта команда способна комбинировать и имеет несколько молодых талантов с хорошими индивидуальными качествами.

Как и с Люксембургом, с Азербайджаном нам нужно заботиться о собственной подготовке. Мы все должны понимать, что наше выступление зависит от нас самих. Должны выполнять всю работу, как на поле, так и за его пределами", — отметил специалист.

Отметим, что игра с Люксембургом пройдет 17 ноября, а против Азербайджана 21-го. Обе игры начнутся в 20:00 по киевскому времени.

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