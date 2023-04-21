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"Маємо звинувачувати лише себе": тен Хаг про розгромну поразку від "Севільї"

21 квітня 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Тен Хаг про поразку Севільї
Тренер МЮ каже, що треба бути готовим до кожного матчу. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг прокоментував поразку з великим рахунком у Севільї у чвертьфіналі Ліги Європи. За словами наставника його підопічні не зуміли вийти з пресингу та втратили чи не єдину можливість виграти хоч якийсь турнір в цьому сезоні – залишається ще Кубок Англії.

Коментар Тен Хага в матеріалі Новини.LIVE

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"Справа не в гравцях, яких не було, справа у футболістах на полі. Вони повинні грати, я вірю в них і довіряю їм, але вони повинні показати це, а вони були недостатньо сильні. Ми багато разів показували хороший футбол, але сьогодні не були готові до гри. На такому рівні, граючи за "Манчестер Юнайтед", ти повинен бути готовий до кожного матчу”, — вважає тренер.

"Вони мали більше пристрасті"

Наставник не шукав виправдань, а признався що Ліга Європи була чи не єдиним шансом МЮ на трофей в цьому сезоні.

"Це була чудова нагода виграти щось, а ми змарнували її. Маємо звинувачувати лише себе. Усе минуло, ми не можемо нічого змінити. З нетерпінням чекаємо на неділю, це наступна можливість", – признався Тен Хаг.

Фахівець вважає, що протидії іспанському пресингу його команда не знайшла.

"Ми маємо працювати краще, такі вимоги. Ми не були стримані, не спокійні. Ми не розбивали пресинг та залишали простір. Зі старту було очевидно, як усе робити. Ми програли єдиноборства, вони мали більше пристрасті, більше бажання, більше готовності. Важко вигравати в такий спосіб. Сьогодні ввечері ми не були готові до матчу. На цьому рівні, граючи за Манчестер Юнайтед, потрібно бути готовим до кожного матчу", – сказав голландець.

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