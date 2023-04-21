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"Должны винить только себя": тен Хаг о разгромном поражении от "Севильи"

21 апреля 2023 06:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тен Хаг о поражении Севильи
Тренер МЮ говорит, что нужно быть готовым к каждому матчу. Фото: REUTERS/Marcelo Del
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение с большим счетом в Севилье в четвертьфинале Лиги Европы. По словам наставника, его подопечные не сумели выйти из прессинга и потеряли едва ли не единственную возможность выиграть хоть какой турнир в этом сезоне – остается еще Кубок Англии.

Комментарий Тен Хага в материале Новини.LIVE

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"Дело не в игроках, которых не было, дело в футболистах на поле. Они должны играть. Я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно сильны. Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за "Манчестер Юнайтед", ты должен быть готов к каждому матчу", — считает тренер.

"У соперников было больше страсти"

Наставник не искал оправданий, а признался, что Лига Европы была едва ли не единственным шансом МЮ на трофей в этом сезоне.

"Это была отличная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность", — признался Тен Хаг.

Специалист считает, что противодействия испанскому прессингу его команда не нашла.

"Мы должны работать лучше, такие требования. Мы не были сдержанны, не спокойны. Мы не разбивали прессинг и покидали пространство. Со старта было очевидно, как все делать. Мы проиграли единоборства, у них больше страсти, больше желания, больше готовности. Трудно. выигрывать таким образом. Сегодня вечером мы не были готовы к матчу. На этом уровне, играя за Манчестер Юнайтед, нужно быть готовым к каждому матчу", — сказал голландец.

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