Арсенал і Манчестер Юнайтед поборються за зірку збірної Франції

Ерік Тен Хаг вказує на нову трансферну мету "МЮ". Фото: REUTERS/Marcelo Del

Гранди англійського футболу "Манчестер Юнайтед" та лондонський "Арсенал" хочуть придбати наступного літа захисника турецького "Галатасарая" Сашу Бой. Футболіст молодіжної збірної Франції вважається однією із наступних зірок світового футболу.

Бой вже повідомив керівництво стамбульського клубу про бажання переїхати до англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Turkish Football.

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"Манчестер Юнайтед" та "Арсенал" шукають футболіста на позицію правого захисника. 22-річний Саша Бой вважається одним із найперспективніших крайніх захисників Європи. Його вже рік пов'язують із переходом до Прем'єр-ліги.

Саша Бой після перемоги "Галатасарая". Фото: Instagram

"Червоні дияволи" готові до жорсткої конкуренції за футболіста, оскільки головний тренер Ерік Тен Хаг вважає позицію правого захисника однією з найпроблемніших у команді. "Ньюкасл" теж зацікавлений у купівлі зірки, вартість якої оцінюється приблизно в 17,5 млн фунтів стерлінгів.

Чим відомий Бой?

Саша Бой перейшов у "Галатасарай" із французького "Ренна" у 2021 році всього за один мільйон фунтів стерлінгів, але його вартість різко зросла після двох вражаючих сезонів у Туреччині. Француза хвалять за його швидкість та здатність виконувати точні навіси з флангу. Його гра дозволяє "Галатасараю" впевнено лідирувати у турнірній таблиці.

Саша Бое виступав за юнацькі та молодіжні збірні Франції. Він досі чекає на виклик до головної команди країни.

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