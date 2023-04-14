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"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за звезду сборной Франции

14 апреля 2023 20:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал и Манчестер Юнайтед поборются за звезду сборной Франции
Эрик Тен Хаг показывает на новую трансферную цель "МЮ". Фото: REUTERS/Marcelo Del
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Гранды английского футбола "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал" хотят приобрести следующим летом защитника турецкого "Галатасарая" Сашу Боэ. Футболист молодежной сборной Франции считается одной из восходящих звезд. 

Боэ уже уведомил руководство стамбульского клуба о желании переехать в английскую Премьер-лигу, сообщает Turkish Football

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"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" ищут футболиста на позицию правого защитника. 22-летний Саша Боэ считается одним из самых многообещающих крайних защитников Европы. Его уже год связывают с переходом в Премьер-лигу. 

Саша Боэ
Саша Боэ после победы "Галатасарая". Фото: Instagram

"Красные дьяволы" готовы к жесткой конкуренции за футболиста, поскольку главный тренер Эрик Тен Хаг считает позицию правого защитника одной из самых проблемных в команде. "Ньюкасл" тоже заинтересован в покупке звезды, стоимость которой оценивается примерно в 17,5 млн фунтов стерлингов.

Чем известен Боэ? 

Боэ перешел в "Галатасарай" из французского "Ренна" в 2021 году всего за один миллион фунтов стерлингов, но его стоимость резко возросла после двух впечатляющих сезонов в Турции. Француза хвалят за его скорость и способность выполнять точные навеса с фланга. Его игра позволяет "Галатасараю" уверенно лидировать в турнирной таблице.

Саша Боэ выступал за юношеские и молодежную сборные Франции. Он до сих пор ждет вызов в главную команду страны. 

У "Юнайтед" может освободиться вакансия правого защитника, поскольку Аарона Ван-Биссаку неоднократно связывали с уходом с "Олд Траффорд". 

Напомним, украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Тем временем Усик и его супруга Екатерина покинули Украины. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта. 

Известный футболист Евгений Селезнев девять лет не может побывать в родной Макеевке из-за угроз расправы. 

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