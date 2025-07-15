Макгрегора відсилав інтимні фото співачці, а вона публічно висміяла його

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Ірландська зірка змішаних єдиноборств Конор Макгрегор знову потрапив у скандал. До того ж вчергове це пов'язано з сексуальними домаганнями до жінок.

Американська реп-виконавиця Азелія Бенкс оприлюднила інтимні фотографії 37-річного Макгрегора.

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Обрізане фото Макгрегора, яке опублікувала Бенкс. Фото: x.com/azealiaslacewig

Макгрегор відсилав дівчині свої фото без білизни

Бенкс повідомила своїм підписникам, що Макгрегор її домагався в соціальних мережах. Конор, начебто, відсилав їй в особистих повідомленнях свої фото без одягу.

Коли ж Азелія пригрозила бійцю оприлюдненням фото, то він, начебто, погрожував їй.

Цікаво, що співачка висміяла форму його полового органу, назвавши його фермерським.

Азелія Бенкс. Фото: x.com/azealiaslacewig

"Як ти взагалі можеш сексуально домагатися мене з цією фермерською картопляною штукою, а потім погрожувати, щоб я нікому не розповідав???

Люба… ти ж намагаєшся стати президентом Ірландії, що це за фігня, рідний!

Скористайся, блін, сонцезахисним кремом, чорт забирай!", — написала Бенкс.

Для Макгрегора це не перший секс-скандал. У грудні 2018 року в Дубліні Нікита Хенд звинуватила його в зґвалтуванні в готелі. У 2024 році в цивільному суді Ірландії присяжні визнали Макгрегора винним, присудивши компенсацію в 250 тисяч євро, хоча кримінальна справа й була закрита через недостатність доказів.

У жовтні 2019 року в Дубліні його затримали за звинуваченням у нападі на жінку в машині, але кримінальне переслідування припинено в 2021 році, хоча позов про компенсацію залишився.

У вересні 2020 року Макгрегора затримали на Корсиці за підозрою в сексуальному насильстві та непристойній поведінці в барі. Після двох днів у камері французька прокуратура закрила справу через брак доказів, а представники бійця стверджували, що ДНК підтвердило його невинуватість.

У січні 2025 року жінка подала позов до суду США, стверджуючи, що Макгрегор згвалтував її в туалеті під час матчу НБА у Маямі в червні 2023 року. Однак, камери відеонагляду зафіксували, що дівчина добровільно пройшла з бійцем в туалет.

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