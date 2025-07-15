Макгрегор отсылал интимные фото певице, а она публично высмеяла его

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Ирландская звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор снова попал в скандал. Причем в очередной раз это связано с сексуальными домогательствами к женщинам.

Американская рэп-исполнительница Азелия Бэнкс обнародовала интимные фотографии 37-летнего Макгрегора.

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Макгрегор отсылал девушке свои фото без белья

Бэнкс сообщила своим подписчикам, что Макгрегор домогался ее в социальных сетях. Конор, вроде бы, отсылал ей в личных сообщениях свои фото без одежды.

Когда же Азелия пригрозила бойцу обнародованием фото, то он, вроде бы, угрожал ей.

Интересно, что певица высмеяла форму его полового органа, назвав его фермерским.

Азелия Бэнкс. Фото: x.com/azealiaslacewig

"Как ты вообще можешь сексуально домогаться меня с этой фермерской картофельной штукой, а потом угрожать, чтобы я никому не рассказывала????

Дорогой... ты же пытаешься стать президентом Ирландии, что это за фигня, родной!

Воспользуйся, блин, солнцезащитным кремом, черт возьми!", — написала Бэнкс.

Для Макгрегора это не первый секс-скандал. В декабре 2018 года в Дублине Никита Хэнд обвинила его в изнасиловании в отеле. В 2024 году в гражданском суде Ирландии присяжные признали Макгрегора виновным, присудив компенсацию в 250 тысяч евро, хотя уголовное дело и было закрыто из-за недостаточности доказательств.

В октябре 2019 года в Дублине его задержали по обвинению в нападении на женщину в машине, но уголовное преследование прекращено в 2021 году, хотя иск о компенсации остался.

В сентябре 2020 года Макгрегора задержали на Корсике по подозрению в сексуальном насилии и непристойном поведении в баре. После двух дней в камере французская прокуратура закрыла дело из-за нехватки доказательств, а представители бойца утверждали, что ДНК подтвердило его невиновность.

В январе 2025 года женщина подала иск в суд США, утверждая, что Макгрегор изнасиловал ее в туалете во время матча НБА в Майами в июне 2023 года. Однако, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девушка добровольно прошла с бойцом в туалет.

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