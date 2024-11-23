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Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні — реакція бійця

23 листопада 2024 11:17
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Макгрегор визнаний винним у згвалтуванні: суд призначив компенсацію
Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Дубліні завершився суд у справі про зґвалтування, що сталося у 2018 році. Відповідачем у цій справі був зірковий боєць MMA Конор Макгрегор.

Суд присяжних визнав Макгрегора винним у зґвалтуванні, повідомив портал Sky Sports.

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Нікіта Генд та Конор Макгрегор. Фото: Sky Sports

Макгрегора визнано винним

Справа Нікіти Генд проти Макгрегора розглядав суд присяжних. Жінка звинуватила бійця, що він в 2018 році в одному з готелів Дубліна її зґвалтував.

Під час слухання справи Конор зізнався, що міг тоді бути під впливом наркотиків. При цьому він впевнений, що половий акт у них відбувся за взаємною згодою сторін.

Присяжні зайняли сторону жінки та визнали гравця винним. Покаранням бійця стануть 248 603 євро, які він має виплатити Генд.

Макгрегор в соцмережах заявив, що оскаржуватиме рішення суду, оскільки компенсацію йому призначили як за напад, а не зґвалтування.

До того ж Конор впевнений, що присяжні не заслухали всі надані докази.

Постраждала жінка заявила, що справедливість відновлено й тепер вона буде йти далі, не згадуючи про травматичний досвід.

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