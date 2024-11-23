Макгрегор признан виновным в изнасиловании: суд назначил компенсацию

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

В Дублине завершился суд по делу об изнасиловании, которое произошло в 2018 году. Ответчиком по этому иску был звездный боец MMA Конор Макгрегор.

Суд присяжных признал Макгрегора виновным в изнасиловании, сообщил портал Sky Sports.

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Никита Генд и Конор Макгрегор. Фото: Sky Sports

Макгрегор признан виновным

Дело Никиты Генд против Макгрегора рассматривал суд присяжных. Женщина обвинила бойца, что он в 2018 году в одной из гостиниц Дублина ее изнасиловал.

Во время слушания дела Конор признался, что мог быть тогда под влиянием наркотиков. При этом он уверен, что половой акт у них состоялся по взаимному согласию сторон.

Присяжные заняли сторону женщины и признали спортсмена виновным. Наказанием бойца станут 248 603 евро, которые ему предстоит выплатить Генд.

Макгрегор в соцсетях заявил, что будет оспаривать решение суда, поскольку компенсацию ему назначили как за нападение, а не изнасилование.

К тому же Конор уверен, что присяжные не заслушали все предоставленные доказательства.

Пострадавшая женщина заявила, что справедливость возобновлена, и теперь она будет идти дальше, не упоминая о травматическом опыте.

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