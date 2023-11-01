Маккенні та Рабйо злякали Аллегрі та гравців "Ювентуса" через Геловін

Футболісти "Ювентуса" перед матчем Фото: instagram.com/west.mckennie/

Футболісти та тренерський штаб туринського "Ювентуса" відсвяткували Геловін на клубній базі "старої синьйори". Деякі гравці команди навіть налякали одноклубників своїми костюмами.

Клуб опублікував на своєму офіційному обліковому записі в Instagram костюми гравців на День усіх святих.

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Тренерський штаб "Ювентуса" на чолі з Массіміліано Аллегрі дозволили футболістам відсвяткувати Хелловін на тренувальній базі під час підготовки до наступного матчу. Багато футболістів приїхали у костюмах, а деяким навіть удалося налякати товаришів по команді.

Найкраще вбрання гравців "Ювентуса"

Особливо сильно футболістам "старої синьйори" сподобалися вбрання півзахисників Вестона Маккенні та Адріана Рабйо. Американець вибрав образ одного з героїв графічних новел, а французький футболіст одягнув маску Фредді Крюгера. Гравці пофотографувалися один з одним, після чого на команду чекала святкова вечеря.

Вестон Маккенні та Адріан Рабйо. Фото: instagram.com/juventus/

Вже наступного дня після свята гравці "старої синьйори" продовжили готуватися до поєдинку проти "Фіорентини", який відбудеться у Флоренції у неділю. Після десяти турів Серії А "стара синьйора" йде на другому місці у турнірній таблиці. Команда Макса Алегрі відстає від "Інтера" на два очки.

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