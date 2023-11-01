Маккенні та Рабйо злякали Аллегрі та гравців "Ювентуса" через Геловін
Футболісти та тренерський штаб туринського "Ювентуса" відсвяткували Геловін на клубній базі "старої синьйори". Деякі гравці команди навіть налякали одноклубників своїми костюмами.
Клуб опублікував на своєму офіційному обліковому записі в Instagram костюми гравців на День усіх святих.
Тренерський штаб "Ювентуса" на чолі з Массіміліано Аллегрі дозволили футболістам відсвяткувати Хелловін на тренувальній базі під час підготовки до наступного матчу. Багато футболістів приїхали у костюмах, а деяким навіть удалося налякати товаришів по команді.
Найкраще вбрання гравців "Ювентуса"
Особливо сильно футболістам "старої синьйори" сподобалися вбрання півзахисників Вестона Маккенні та Адріана Рабйо. Американець вибрав образ одного з героїв графічних новел, а французький футболіст одягнув маску Фредді Крюгера. Гравці пофотографувалися один з одним, після чого на команду чекала святкова вечеря.
Вже наступного дня після свята гравці "старої синьйори" продовжили готуватися до поєдинку проти "Фіорентини", який відбудеться у Флоренції у неділю. Після десяти турів Серії А "стара синьйора" йде на другому місці у турнірній таблиці. Команда Макса Алегрі відстає від "Інтера" на два очки.
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