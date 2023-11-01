Маккенни и Рабьо испугали Аллегри и игроков "Ювентуса" из-за Хэллоуина

Футболисты "Ювентуса" перед матчем. Фото: instagram.com/west.mckennie/

Футболисты и тренерский штаб туринского "Ювентуса" отпраздновали Хэллоуин на клубной базе "старой синьоры". Некоторые игроки команды даже напугали одноклубников своими костюмами.

Клуб опубликовал на своем официальном аккаунте в Instagram костюмы игроков на День всех святых.

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Тренерский штаб "Ювентуса" во главе с Массимилиано Аллегри разрешили футболистам отпраздновать Хэллоуин на тренировочной базе во время подготовки к следующему матчу. Многие футболисты приехали в костюмах, а некоторым даже удалось напугать товарищей по команде.

Лучше наряды игроков "Ювентуса"

Особенно сильно футболистам "старой синьоры" понравились наряды полузащитников Уэстона Маккенни и Адриана Рабьо. Американец выбрал образ одного из героев графических новелл, а французский футболист надел маску Фредди Крюгера. Игроки пофотографировались друг с другом, после чего команду ждал праздничный ужин.

Уэстон Маккенни и Адриан Рабьо. Фото: instagram.com/juventus/

Уже на следующий день после праздника игроки "старой синьоры" продолжили готовиться к поединку против "Фиорентины", который состоится во Флоренции в воскресенье. После десяти туров Серии А "старая синьора" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Макса Аллегри отстает от "Интера" на два очка.

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