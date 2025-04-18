Максимов натякнув на звільнення з Ворскли

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов. Фото: instagram.com/fcvp.official/

"Ворскла" зазнала чергової поразки в Полтаві. Команда поступилася "Олександрії" в поєдинку чемпіонату України.

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов узяв провину за результат на себе, повідомляє УПЛ ТБ.

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У матчі 25 туру української Прем'єр-ліги "Ворскла" не змогла нав'язати боротьбу "Олександрії", яка переконливо перемогла суперника на виїзді з рахунком 3:1. Для полтавської команди це вже четверта поразка поспіль.

Футболісти "Ворскли" на полі. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Максимов заінтригував уболівальників

Наставник "Ворскли" виглядав дуже засмученим після фінального свистка, але знайшов у собі сили відповісти на запитання журналіста. Юрій Максимов заявив, що перед стартовим свистком арбітра його підопічні розуміли, що стояло на кону в матчі. Однак на полі в команди з Полтави нічого не вийшло.

"Вийшли на поле і майже відразу пропустили м'яч у свої ворота. На полі була якась метушня була на полі. Незрозуміло. Програли по грі. Питань до хлопців у мене немає. Вони роблять те, що вміють. Десь не вистачає майстерності. Були налаштовані на гру. Розуміли, в якому ми становищі", — пояснив Максимов.

Юрій Максимов перед матчем. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Головний тренер "Ворскли" заявив, що в нього відбудеться розмова з керівництвом клубу. Після цього Максимов прийме важливе рішення.

Після 25 поєдинків полтавська команда набрала 21 бал та опинилася на 14-й сходинці в турнірній таблиці. Наступним суперником "Ворскли" 27 квітня стане "Верес".

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