Максимов намекнул на увольнение из Ворсклы

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов. Фото: instagram.com/fcvp.official/

"Ворскла" потерпела очередное поражение в Полтаве. Команда уступила "Александрии" в поединке чемпионата Украины.

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов взял вину за результат на себя, сообщает УПЛ ТБ.

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В матче 25 тура украинской Премьер-лиги "Ворскла" не смогла навязать борьбу "Александрии", которая убедительно победила соперника на выезде со счетом 3:1. Для полтавской команды это уже четвертое поражение подряд.

Футболисты "Ворсклы" на поле. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Максимов заинтриговал болельщиков

Наставник "Ворсклы" выглядел очень расстроенным после финального свистка, но нашел в себе силы ответить на вопросы журналиста. Юрий Максимов заявил, что перед стартовым свистком арбитра его подопечные понимали, что стояло на кону в матче. Однако на поле у команды из Полтавы ничего не получилось.

"Вышли на поле и почти сразу пропустили мяч в свои ворота. На поле была какая-то суматоха была на поле. Непонятно. Проиграли по игре. Вопросов к ребятам у меня нет. Они делают то, что умеют. Где-то не хватает мастерства. Были настроены на игру. Понимали, в каком мы положении", — объяснил Максимов.

Юрий Максимов перед матчем. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Главный тренер "Ворсклы" заявил, что у него состоится разговор с руководством клуба. После этого Максимов примет важное решение.

После 25 поединков полтавская команда набрала 21 балл и оказалась на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующим соперником "Ворсклы" 27 апреля станет "Верес".

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