Максимов розповів про серйозну травму лідера Ворскли

Юрій Максимов перед матчем. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавська "Ворскла" не змогла нав'язати боротьбу донецькому "Шахтарю" у матчі української Прем'єр-ліги. Головний тренер Юрій Максимов розповів, що його команда зазнала кадрової втрати.

Один із лідерів "Ворскли" нескоро повернеться на поле, повідомляє "Трибуна".

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У матчі 16 туру УПЛ "Шахтар" обіграв "Ворсклу" з рахунком 3:1 та повернув інтригу до турнірної таблиці. "Гірники" продовжують гонку за чемпіонським титулом, а полтавці будуть змушені продовжувати боротьбу без основного футболіста.

Павло Ісєнко у складі "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Хто отримав травму у "Ворскли"

Головний тренер полтавської команди Юрій Максимов підтвердив, що голкіпер Павло Ісєнко невдовзі повернеться на поле. Йому знадобилася заміна на 65-й хвилині поєдинку із "Шахтарем".

Після фінального свистка стало зрозуміло, що Ісєнко зазнав тяжкої травми. Максимов підозрює, що йдеться про меніск. Голкіпер відчув хрускіт у коліні, а потім різкий біль.

У сезоні 2024/2025 Ісєнко провів у складі "Ворскли" 16 поєдинків, у 5 із них не пропустив жодного голу. Полтавці після 16 матчів посідають 11 місце у турнірній таблиці.

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