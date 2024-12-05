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Шахтар обіграв Ворсклу та повернув інтригу в УПЛ

5 грудня 2024 20:07
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Як зіграли Шахтар та Ворскла — рахунок та перебіг матчу
"Шахтар" проти "Ворскли". Фото: shakhtar.com
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпіонаті України з футболу відбувся поєдинок, який був дуже важливим як для боротьби за призові місця, так і за виживання. Інтриги у матчі не вийшло, але її додалося в чемпіонаті. 

Донецький "Шахтар" впевнено переміг полтавську "Ворсклу", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Гра між цими командами відбувалася у Львові, на стадіоні "Арена Львів". 

Як зіграли "Шахтар" та "Ворскла" 

Донецький клуб досить швидко відкрив рахунок. Вже на 14 хвилині відзначився Невертон. 

Через вісім хвилин рахунок подвоїв Георгій Судаков. А вже на 36 хвилині Ласіна Траоре зробив його розгромним. 

"Шахтар" в першому таймі серйозно переважав суперника, не давши йому жодного разу пробити по своїм воротам, зате всі власні удари вони перетворили на голи. 

У другому таймі "гірники" дещо збавили оберти, чим скористалися полтавці. Гравець "Ворскли" Іван Нестеренко на 76 хвилині відіграв один гол. 

"Шахтар" — "Ворскла" — 3:1

Голи: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 — Нестеренко, 76

Турнірна таблиця УПЛ

Після цього матчу "Шахтар" наблизився до лідерів чемпіонату на відстань у 4 очки. "Ворскла" ж залишається на відстані у 4 очки від зони перехідних матчів. 

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спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Ворскла

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