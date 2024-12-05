Як зіграли Шахтар та Ворскла — рахунок та перебіг матчу

"Шахтар" проти "Ворскли". Фото: shakhtar.com

В чемпіонаті України з футболу відбувся поєдинок, який був дуже важливим як для боротьби за призові місця, так і за виживання. Інтриги у матчі не вийшло, але її додалося в чемпіонаті.

Донецький "Шахтар" впевнено переміг полтавську "Ворсклу", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як зіграли "Шахтар" та "Ворскла"

Донецький клуб досить швидко відкрив рахунок. Вже на 14 хвилині відзначився Невертон.

Через вісім хвилин рахунок подвоїв Георгій Судаков. А вже на 36 хвилині Ласіна Траоре зробив його розгромним.

"Шахтар" в першому таймі серйозно переважав суперника, не давши йому жодного разу пробити по своїм воротам, зате всі власні удари вони перетворили на голи.

У другому таймі "гірники" дещо збавили оберти, чим скористалися полтавці. Гравець "Ворскли" Іван Нестеренко на 76 хвилині відіграв один гол.

"Шахтар" — "Ворскла" — 3:1

Голи: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 — Нестеренко, 76

Турнірна таблиця УПЛ

Після цього матчу "Шахтар" наблизився до лідерів чемпіонату на відстань у 4 очки. "Ворскла" ж залишається на відстані у 4 очки від зони перехідних матчів.

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