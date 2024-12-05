Як зіграли Шахтар та Ворскла — рахунок та перебіг матчу

Шахтар обіграв Ворсклу та повернув інтригу в УПЛ
В чемпіонаті України з футболу відбувся поєдинок, який був дуже важливим як для боротьби за призові місця, так і за виживання. Інтриги у матчі не вийшло, але її додалося в чемпіонаті.
Донецький "Шахтар" впевнено переміг полтавську "Ворсклу", повідомляє портал Новини.LIVE.
Гра між цими командами відбувалася у Львові, на стадіоні "Арена Львів".
Як зіграли "Шахтар" та "Ворскла"
Донецький клуб досить швидко відкрив рахунок. Вже на 14 хвилині відзначився Невертон.
Через вісім хвилин рахунок подвоїв Георгій Судаков. А вже на 36 хвилині Ласіна Траоре зробив його розгромним.
"Шахтар" в першому таймі серйозно переважав суперника, не давши йому жодного разу пробити по своїм воротам, зате всі власні удари вони перетворили на голи.
У другому таймі "гірники" дещо збавили оберти, чим скористалися полтавці. Гравець "Ворскли" Іван Нестеренко на 76 хвилині відіграв один гол.
"Шахтар" — "Ворскла" — 3:1
Голи: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 — Нестеренко, 76
Турнірна таблиця УПЛ
Після цього матчу "Шахтар" наблизився до лідерів чемпіонату на відстань у 4 очки. "Ворскла" ж залишається на відстані у 4 очки від зони перехідних матчів.
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