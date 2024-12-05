Как сыграли Шахтер и Ворскла — счет и ход матча

Шахтер обыграл Ворсклу и вернул интригу в УПЛ
В чемпионате Украины по футболу состоялся поединок, который был очень важен как для борьбы за призовые места, так и за выживание. Интриги в матче не получилось, но ее прибавилось в чемпионате.
Донецкий "Шахтер" уверенно победил полтавскую "Ворсклу", сообщает портал Новини.LIVE.
Игра между этими командами проходила во Львове, на стадионе "Арена Львов".
Как сыграли "Шахтер" и "Ворскла"
Донецкий клуб достаточно быстро открыл счет. Уже на 14-й минуте отличился Невертон.
Через восемь минут счет удвоил Георгий Судаков. А уже на 36-й минуте Лассина Траоре сделал его разгромным.
"Шахтер" в первом тайме серьезно превосходил соперника, не дав ему ни разу пробить по своим воротам, зато все собственные удары они превратили в голы.
Во втором тайме "горняки" несколько сбавили обороты, чем воспользовались полтавчане. Игрок "Ворсклы" Иван Нестеренко на 76-й минуте отыграл один гол.
"Шахтер" — "Ворскла" — 3:1
Голы: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 — Нестеренко, 76
Турнирная таблица УПЛ
После этого матча "Шахтер" приблизился к лидерам чемпионата на расстояние в 4 очка. "Ворскла" остается на расстоянии в 4 очка от зоны переходных матчей.
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