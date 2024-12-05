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Шахтер обыграл Ворсклу и вернул интригу в УПЛ

5 декабря 2024 20:07
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Как сыграли Шахтер и Ворскла — счет и ход матча
"Шахтер" против "Ворсклы". Фото: shakhtar.com
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпионате Украины по футболу состоялся поединок, который был очень важен как для борьбы за призовые места, так и за выживание. Интриги в матче не получилось, но ее прибавилось в чемпионате.

Донецкий "Шахтер" уверенно победил полтавскую "Ворсклу", сообщает портал Новини.LIVE.

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Игра между этими командами проходила во Львове, на стадионе "Арена Львов".

Как сыграли "Шахтер" и "Ворскла"

Донецкий клуб достаточно быстро открыл счет. Уже на 14-й минуте отличился Невертон.

Через восемь минут счет удвоил Георгий Судаков. А уже на 36-й минуте Лассина Траоре сделал его разгромным.

"Шахтер" в первом тайме серьезно превосходил соперника, не дав ему ни разу пробить по своим воротам, зато все собственные удары они превратили в голы.

Во втором тайме "горняки" несколько сбавили обороты, чем воспользовались полтавчане. Игрок "Ворсклы" Иван Нестеренко на 76-й минуте отыграл один гол.

"Шахтер" — "Ворскла" — 3:1 

Голы: Невертон, 14, Судаков, 22, Траоре, 36 — Нестеренко, 76

Турнирная таблица УПЛ

После этого матча "Шахтер" приблизился к лидерам чемпионата на расстояние в 4 очка. "Ворскла" остается на расстоянии в 4 очка от зоны переходных матчей.

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спорт футбол ФК Шахтер УПЛ Ворскла

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