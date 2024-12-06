Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Максимов подтвердил травму лидера Ворсклы arrow

Максимов подтвердил травму лидера Ворсклы

6 декабря 2024 10:48
Станислав Костюк - Редактор
Максимов рассказал о серьезной травме лидера Ворсклы
Юрий Максимов перед матчем. Фото: instagram.com/fcvp.official/
Станислав Костюк - Редактор

Полтавская "Ворскла" не смогла навязать борьбу донецкому "Шахтеру" в матче украинской Премьер-лиги. Главный тренер Юрий Максимов рассказал, что его команда понесла кадровую потерю. 

Один из лидеров "Ворсклы" нескоро вернется на поле, сообщает "Трибуна". 

Читайте также:

В матче 16 тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Ворсклу" со счетом 3:1 и вернул интригу в турнирную таблицу. "Горняки" продолжают гонку за чемпионским титулом, а полтавчане будут вынуждены продолжать борьбу без основного футболиста. 

Ворскла
Павел Исенко в составе "Ворсклы". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Кто получил травму у "Ворсклы" 

Главный тренер полтавской команды Юрий Максимов подтвердил, что голкипер Павел Исенко нескоро вернется на поле. Ему понадобилась замена на 65-й минуте поединка с "Шахтером".

Вскоре после финального свистка стало понятно, что Исенко получил тяжелую травму. Максимов подозревает, что речь идет о мениске. Голкипер почувствовал хруст в колене, а затем резкую боль. 

В сезоне 2024/2025 Исенко провел в составе "Ворсклы" 16 поединков, в 5 из них не пропустил ни одного гола. Полтавчане после 16 матчей занимают 11 место в турнирной таблице. 

Напомним, английский "Эвертон" готовится продать часть футболистов вместе с Виталием Миколенко. 

Мюнхенская "Бавария" собралась усилить несколько позиций, на одну из них претендует Анатолий Трубин. 

Киевское "Динамо" претендовало на футболиста сборной Украины, однако трансферная сделка сорвалась. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вызвать в команду еще одного новичка. 

спорт футбол УПЛ Ворскла Юрий Максимов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:57 Одессит прокатил сотрудника ТЦК на дверце — подробности

10:54 Защитники уничтожили технику и склад с боеприпасами РФ — видео

10:50 Инвестиции в военные облигации — как обеспечить себе пенсию

10:39 Во Львове судили мужчину за насилие над тестем

10:38 Украина должна выиграть войну, — глава МИД Норвегии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

10:35 Лидеры криптомира — какие страны имеют крупные резервы биткоинов

10:23 Невеста для уклониста — одесский суд наказал сводницу

10:18 В США обручилась пожилая пара и установила мировой рекорд

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

10:10 Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото

10:57 Одессит прокатил сотрудника ТЦК на дверце — подробности

10:54 Защитники уничтожили технику и склад с боеприпасами РФ — видео

10:50 Инвестиции в военные облигации — как обеспечить себе пенсию

10:39 Во Львове судили мужчину за насилие над тестем

10:38 Украина должна выиграть войну, — глава МИД Норвегии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

10:35 Лидеры криптомира — какие страны имеют крупные резервы биткоинов

10:23 Невеста для уклониста — одесский суд наказал сводницу

10:18 В США обручилась пожилая пара и установила мировой рекорд

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

10:10 Киевляне напомнили о важности минуты молчания — фото

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие