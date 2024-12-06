Максимов рассказал о серьезной травме лидера Ворсклы

Юрий Максимов перед матчем. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавская "Ворскла" не смогла навязать борьбу донецкому "Шахтеру" в матче украинской Премьер-лиги. Главный тренер Юрий Максимов рассказал, что его команда понесла кадровую потерю.

Один из лидеров "Ворсклы" нескоро вернется на поле, сообщает "Трибуна".

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В матче 16 тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Ворсклу" со счетом 3:1 и вернул интригу в турнирную таблицу. "Горняки" продолжают гонку за чемпионским титулом, а полтавчане будут вынуждены продолжать борьбу без основного футболиста.

Павел Исенко в составе "Ворсклы". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Кто получил травму у "Ворсклы"

Главный тренер полтавской команды Юрий Максимов подтвердил, что голкипер Павел Исенко нескоро вернется на поле. Ему понадобилась замена на 65-й минуте поединка с "Шахтером".

Вскоре после финального свистка стало понятно, что Исенко получил тяжелую травму. Максимов подозревает, что речь идет о мениске. Голкипер почувствовал хруст в колене, а затем резкую боль.

В сезоне 2024/2025 Исенко провел в составе "Ворсклы" 16 поединков, в 5 из них не пропустил ни одного гола. Полтавчане после 16 матчей занимают 11 место в турнирной таблице.

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