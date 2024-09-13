Максимов не погодився стати головним тренером відомої збірної

Максимов відмовився очолити збірну іншої країни
Колишній головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов уже отримував пропозиції від інших команд. Український наставник не погодився на жодне з них.
Максимов продовжує відпочивати після звільнення з клубу УПЛ, повідомляє SportArena.
Юрій Максимов допоміг "Дніпро-1" кваліфікуватися до єврокубків за підсумками минулого сезону. Влітку виявилося, що клуб більше не має джерела фінансування. Він був розформований, весь склад команди, включаючи тренерський штаб, було звільнено з обов'язків.
Максимов отримав цікаву пропозицію
55-річний тренер міг стати наставником збірної Азербайджану. Крім цього, послугами Юрія Максимова цікавилися клуби з цієї країни. Проте фахівець відмовився від цих пропозицій, оскільки хоче залишитись в Україні.
Окрім "Дніпра-1", колишній футболіст "Динамо" тренував "Ворсклу", "Кривбас", "Звягель" та інші українські команди. Також Максимов працював спортивним директором "Полісся".
Нагадаємо, дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій сукні.
Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо.
Луческу повертається до Києва, але цього разу в тренера немає причин для радості.
Реброву порадили іншу роботу, на якій він зможе досягти успіху — про що йдеться.
Магучіх заговорила про закінчення кар'єри — скільки вона ще виступатиме.
Читайте Новини.LIVE!