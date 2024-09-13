Максимов не погодився стати головним тренером відомої збірної

Юрій Максимов. Фото: пресслужба "Дніпро-1"

Колишній головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов уже отримував пропозиції від інших команд. Український наставник не погодився на жодне з них.

Максимов продовжує відпочивати після звільнення з клубу УПЛ, повідомляє SportArena.

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Юрій Максимов допоміг "Дніпро-1" кваліфікуватися до єврокубків за підсумками минулого сезону. Влітку виявилося, що клуб більше не має джерела фінансування. Він був розформований, весь склад команди, включаючи тренерський штаб, було звільнено з обов'язків.

Юрій Максимов на тренуванні. Фото: пресслужба "Дніпро-1"

Максимов отримав цікаву пропозицію

55-річний тренер міг стати наставником збірної Азербайджану. Крім цього, послугами Юрія Максимова цікавилися клуби з цієї країни. Проте фахівець відмовився від цих пропозицій, оскільки хоче залишитись в Україні.

Окрім "Дніпра-1", колишній футболіст "Динамо" тренував "Ворсклу", "Кривбас", "Звягель" та інші українські команди. Також Максимов працював спортивним директором "Полісся".

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