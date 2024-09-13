Максимов не согласился стать главным тренером известной сборной

Максимов отказался возглавить сборную другой страны
Бывший главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов уже получал предложения от других команд. Украинский наставник не согласился ни на одно из них.
Максимов продолжает отдыхать после ухода из клуба УПЛ, сообщает SportArena.
Юрий Максимов помог "Днепр-1" квалифицироваться в еврокубки по итогам прошлого сезона. Летом оказалось, что у клуба больше нет источника финансирования. Он был расформирован, весь состав команды, включая тренерский штаб, был освобожден от обязанностей.
Максимов получил интересное предложение
Стало известно о том, что 55-летний тренер мог стать наставником сборной Азербайджана. Помимо этого услугами Юрия Максимова интересовались клубы из этой страны. Однако специалист отказался от этих предложений, поскольку хочет остаться в Украине.
Помимо "Днепра-1", бывший футболист "Динамо" тренировал "Ворсклу", "Кривбасс", "Звягель" и другие украинские команды. Также Максимов работал спортивным директором "Полесья".
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