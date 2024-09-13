Максимов не согласился стать главным тренером известной сборной

Юрий Максимов. Фото: пресс-служба "Днепр-1"

Бывший главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов уже получал предложения от других команд. Украинский наставник не согласился ни на одно из них.

Максимов продолжает отдыхать после ухода из клуба УПЛ, сообщает SportArena.

Читайте также:

Юрий Максимов помог "Днепр-1" квалифицироваться в еврокубки по итогам прошлого сезона. Летом оказалось, что у клуба больше нет источника финансирования. Он был расформирован, весь состав команды, включая тренерский штаб, был освобожден от обязанностей.

Юрий Максимов на тренировке. Фото: пресс-служба "Днепр-1"

Максимов получил интересное предложение

Стало известно о том, что 55-летний тренер мог стать наставником сборной Азербайджана. Помимо этого услугами Юрия Максимова интересовались клубы из этой страны. Однако специалист отказался от этих предложений, поскольку хочет остаться в Украине.

Помимо "Днепра-1", бывший футболист "Динамо" тренировал "Ворсклу", "Кривбасс", "Звягель" и другие украинские команды. Также Максимов работал спортивным директором "Полесья".

Напомним, жена футболиста сборной Украины показала себя в откровенном платье.

Шевченко обвинили в коррупции из-за экипировки сборной Украины — что известно.

Луческу возвращается в Киев, но на этот раз у тренера нет причин для радости.

Реброву посоветовали другую работу, на которой он сможет добиться успеха — о чем речь.

Магучих заговорила об окончании карьеры — сколько она еще будет выступать.