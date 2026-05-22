Максимов пояснив, чому не став тренером зарубіжної команди

Юрій Максимов перед матчем.

Колишній головний тренер "Ворскли" та "Дніпра-1" Юрій Максимов поділився планами. Досвідчений фахівець з минулого року перебуває без роботи. У нього були пропозиції від команд з-за кордону.

У Максимова і зараз є варіанти для працевлаштування, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Відомий український тренер Юрій Максимов не може знайти новий клуб після того, як у 2025 році пішов із полтавської "Ворскли". Він заявив, що є певні складнощі з поверненням на роботу.

У Максимова були пропозиції від зарубіжних команд. Проблема полягала в тому, що треба було переїхати буквально за декілька днів, до чого тренер виявився не готовий. Він заявив, що хоче працювати і не збирається завершувати кар'єру.

Що Максимов сказав про збірну України

Наставник привітав призначення італійця Андреа Мальдери головним тренером національної команди. Юрій Максимов вважає, що цей фахівець може дати позитивний результат.

"Мальдера — дуже хороший тактик, який вміє якісно розібрати суперника і використовувати це. Важливо, щоб він перебував в Україні, спілкувався і дивився багато матчів, а не тільки між "Шахтарем" та "Динамо", — заявив Максимов.

