Максимов пояснив, чому не став тренером зарубіжної команди

Максимов зробив заяву про новий клуб
Колишній головний тренер "Ворскли" та "Дніпра-1" Юрій Максимов поділився планами. Досвідчений фахівець з минулого року перебуває без роботи. У нього були пропозиції від команд з-за кордону.
У Максимова і зараз є варіанти для працевлаштування, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".
Відомий український тренер Юрій Максимов не може знайти новий клуб після того, як у 2025 році пішов із полтавської "Ворскли". Він заявив, що є певні складнощі з поверненням на роботу.
У Максимова були пропозиції від зарубіжних команд. Проблема полягала в тому, що треба було переїхати буквально за декілька днів, до чого тренер виявився не готовий. Він заявив, що хоче працювати і не збирається завершувати кар'єру.
Що Максимов сказав про збірну України
Наставник привітав призначення італійця Андреа Мальдери головним тренером національної команди. Юрій Максимов вважає, що цей фахівець може дати позитивний результат.
"Мальдера — дуже хороший тактик, який вміє якісно розібрати суперника і використовувати це. Важливо, щоб він перебував в Україні, спілкувався і дивився багато матчів, а не тільки між "Шахтарем" та "Динамо", — заявив Максимов.
