Максимов объяснил, почему не стал тренером зарубежной команды

Юрий Максимов перед матчем.

Бывший главный тренер "Ворсклы" и "Днепра-1" Юрий Максимов поделился планами. Опытный специалист с прошлого года находится без работы. У него были предложения от команд из-за рубежа.

У Максимова и сейчас есть варианты для трудоустройства, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Известный украинский тренер Юрий Максимов не может найти новый клуб после того, как в 2025 году ушел из полтавской "Ворсклы". Он заявил, что есть определенные сложности с возвращением на работу.

У Максимова были предложения от зарубежных команд. Проблема заключалась в том, что надо было переехать буквально за несколько дней, к чему тренер оказался не готов. Он заявил, что хочет работать и не собирается завершать карьеру.

Что Максимов сказал о сборной Украины

Наставник приветствовал назначение итальянца Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды. Юрий Максимов считает, что этот специалист может дать положительный результат.

"Мальдера — очень хороший тактик, умеющий качественно разобрать соперника и использовать это. Важно, чтобы он находился в Украине, общался и смотрел много матчей, а не только между "Шахтером" и "Динамо", — заявил Максимов.

