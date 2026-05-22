Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Максимов сделал заявление о новом клубе

Максимов сделал заявление о новом клубе

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 16:45
Максимов объяснил, почему не стал тренером зарубежной команды
Юрий Максимов перед матчем. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Бывший главный тренер "Ворсклы" и "Днепра-1" Юрий Максимов поделился планами. Опытный специалист с прошлого года находится без работы. У него были предложения от команд из-за рубежа. 

У Максимова и сейчас есть варианты для трудоустройства, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

Известный украинский тренер Юрий Максимов не может найти новый клуб после того, как в 2025 году ушел из полтавской "Ворсклы". Он заявил, что есть определенные сложности с возвращением на работу. 

Юрий Максимов
Юрий Максимов в матче ветеранов. Фото: instagram.com/fcvp.official/

У Максимова были предложения от зарубежных команд. Проблема заключалась в том, что надо было переехать буквально за несколько дней, к чему тренер оказался не готов. Он заявил, что хочет работать и не собирается завершать карьеру. 

Что Максимов сказал о сборной Украины 

Наставник приветствовал назначение итальянца Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды. Юрий Максимов считает, что этот специалист может дать положительный результат. 

Читайте также:

"Мальдера — очень хороший тактик, умеющий качественно разобрать соперника и использовать это. Важно, чтобы он находился в Украине, общался и смотрел много матчей, а не только между "Шахтером" и "Динамо", — заявил Максимов. 

Напомним, экс-лидер "Милана" Златан Ибрагимович хочет попробовать силы в боксе и готовит бой с Тайсоном Фьюри. 

Ранее стало известно о решении французского "ПСЖ" по Илье Забарному после новости об интересе к игроку со стороны "Реала". 

УПЛ тренер Юрий Максимов
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации