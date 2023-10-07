Мактоміней на останніх хвилинах приніс перемогу "Манчестер Юнайтед": відео голів

Скотт Мактоміней приніс "МЮ" важливу перемогу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У восьмому турі англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" прийняв "Брентфорд". На стадіоні "Олд Траффорд" мало не відбулася сенсація.

Уболівальники "МЮ" побачили вольову перемогу своєї команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Еріка Тен Хага готувалася до цієї зустрічі не в кращому настрої після поразки від "Галатасарая" у Лізі чемпіонів. "Червоні дияволи" мріяли не допустити другого домашнього фіаско поспіль, але були дуже близькі до цього. Скотт Мактоміней врятував свою команду.

Красивий камбек "червоних дияволів"

"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд" — 2:1 (0:1)

Голи: Мактомінею, 90+3; 90+7 — Йєнсен, 26.

"Манчестер Юнайтед": Онана — Далот, Еванс, Магвайр, Лінделеф (Марсьяль 71) — Каземіро (Еріксен 46), Амрабат (Мактоміней 87) — Фернандеш, Маунт (Антоні 63), Рашфорд (Гарначо 63)

Тренер: Ерік Тен Хаг.

"Брентфорд": Стракоша — Коллінз, Піннок, Айєр — Расмуссен, Йєнсен (Годдос 84), Норгорд, Янельт (Оньєка 70), Хіки — Мбемо, Вісса (Мопе 70).

Тренер: Томас Франк.

Початок поєдинку пройшов у фазі "активної розвідки". У господарів поля був шанс повести у рахунку, але Хойлунду не дали завершити комбінацію з урахуванням Магвайра та Фернандеша. А на 26-й хвилині "Брентфорд" несподівано повів у рахунку. Мбемо перехопив передачу суперника в центрі поля, Вісса увірвався в чужий штрафний майданчик і зробив передачу в центр. Йєнсен першим встиг на відскок і влучним ударом направив м'яч під рукою Онана, 0:1! На голкіпера "МЮ" на той момент було шкода дивитися.

Після цього обидві команди почали грати на зустрічних курсах, атака йшла за атакою. Рашфорд, Хойлунд і Фернандеш могли забити за "Юнайтед", Мбемо та Вісса програли свої єдиноборства голкіперу "червоних дияволів".

Тен Хаг вітає Мактомінея. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Розв'язка протистояння відбулася на останніх хвилинах матчу, і вона виявилася несподіваною. На 87-й хвилині Тен Хаг випустив на поле Мактомінея. Перший шанс "МЮ" упустив без його участі. Марсьяль забив гол із положення поза грою. Однак на третій компенсованій хвилині Гарначо на фланзі красиво обіграв опонента і зробив пас до штрафного майданчика. Дало зумів завдати удару, з яким впорався Стракоша. Але Мактомінею першим встиг на підбір і не схибив, 1:1!

І це був ще не кінець. Гравці Манчестер Юнайтед пішли в атаку великими силами. І незадовго до фінального свистка після навісу у штрафний майданчик "Брентфорда" Магвайр поборовся і скинув м'яч у воротарську, де Мактомінею головою відправив його точно в кут, 2:1!

Ця поразка деморалізувала "Брентфорд", а гравці "Манчестер Юнайтед" дуже бурхливо та заслужено раділи. Вони піднялися на дев'яте місце у турнірній таблиці.

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