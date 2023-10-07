Мактоминей на последних минутах принес победу "Манчестер Юнайтед": видео голов

Скотт Мактоминей принес "МЮ" важную победу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

В восьмом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принял "Брентфорд". На стадионе "Олд Траффорд" едва не произошла сенсация.

Болельщики "МЮ" увидели волевую победу своей команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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Команда Эрика Тен Хага готовилась к этой встрече не в лучшем настроении после поражения от "Галатасарая" в Лиге чемпионов. "Красные дьяволы" мечтали не допустить второе домашнее фиаско подряд, но были очень близки к этому. Скотт Мактоминей спас свою команду.

Красивый камбэк "красных дьяволов"

"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд" — 2:1 (0:1)

Голы: Мактоминей, 90+3; 90+7 — Йенсен, 26.

"Манчестер Юнайтед": Онана – Далот, Эванс, Магвайр, Линделеф (Марсьяль 71) – Казэмиро (Эриксен 46), Амрабат (Мактоминей 87) – Фернандеш, Маунт (Антони 63), Рашфорд (Гарначо 63).

Тренер: Эрик Тен Хаг.

"Брентфорд": Стракоша – Коллинз, Пиннок, Айер – Расмуссен, Йенсен (Годдос 84), Норгорд, Янельт (Оньека 70), Хики – Мбемо, Висса (Мопе 70).

Тренер: Томас Франк.

Начало поединка прошло в фазе "активной разведки". У хозяев поля был шанс повести в счете, но Хойлунду не дали завершить комбинацию с учетом Магуайра и Фернандеша. А на 26-й минуте "Брентфорд" неожиданно повел в счете. Мбемо перехватил передачу соперника в центре поля, Висса ворвался в чужую штрафную и сделал передачу в центр. Йенсен первым успел на отскок и точным ударом направил мяч под рукой Онана, 0:1! На голкипера "МЮ" в тот момент было жалко смотреть.

После этого обе команды начали играть на встречных курсах, атака шла за атакой. Рашфорд, Хойлунд и Фернандеш могли забить за "Юнайтед", Мбемо и Висса проиграли свои единоборства голкиперу "красных дьяволов".

Тен Хаг поздравляет Мактоминея. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Развязка противостояния произошла на последних минутах матча, и она оказалась неожиданной. На 87-й минуте Тен Хаг выпустил на поле Мактоминея. Первый шанс "МЮ" упустил без его участия. Марсьяль забил гол из положения вне игры. Однако на третьей компенсированной минуте Гарначо на фланге красиво обыграл оппонента и сделал пас в штрафную. Дало сумел нанести удар, с которым справился Стракоша. Но Мактоминей первым успел на подбор и не промахнулся, 1:1!

И это был еще не конец. Игроки "Манчестер Юнайтед" пошли в атаку большими силами. И незадолго до финального свистка после навеса в штрафную "Брентфорда" Магуайр поборолся и сбросил мяч во вратарскую, где Мактоминей головой отправил его точно в угол, 2:1!

Это поражение деморализовало "Брентфорд", а игроки "Манчестер Юнайтед" очень бурно и заслуженно радовались. Они поднялись на девятое место в турнирной таблице.

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