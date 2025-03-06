Бені Макуана залишиться в Україні, оскільки перейшов з Полісся до ЛНЗ

Бені Макуана. Фото: "Полісся"

Перед закриттям трансферного вікна в Україні лівий вінгер "Полісся" Бені Макуана знайшов нову команду. Він продовжить грати в Україні ще рік.

Про майбутній перехід Макуана повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Бені Макуана. Фото: "Полісся"

Нова команда для Макуана

За інформацією джерела, Макуана стане футболістом черкаського "ЛНЗ". При цьому мова наразі йде про аренду до 31 грудня 2025 року.

Джерело повідомило, що Бені вже два тижні знаходився в клубі, де набирав форму, оскільки пропустив тренувальний збір "Полісся".

Наразі Макуана вже підписав контракт й невдовзі буде заявлений за команду. На матч наступного туру з "Динамо" він не був заявлений.

Зазначається, що оренда конголезця буде платною, але її сума не повідомляється.

У складі "Полісся" за два сезони Макуана провів 27 матчів, де забив чотири голи та зробив три асисти.

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